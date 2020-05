El día que Alberto afirmó: “La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy Presidente”

El Presidente lo dijo hace exactamente nueve meses, cuando todavía era candidato, en un encuentro organizado por Clarín en el Malba. Ayer se anunció la cesación del pago a bonistas

La Argentina cayó ayer en un “default controlado” de su deuda externa, según el nombre que le puso el economista Sebastián Mari de Research for Traders, al no pagar un vencimiento de bonos globales poral cabo del “período de gracia” de 30 días desde el vencimiento original, el 22 de abril, pero a la vez prorrogar hasta el 2 de junio el plazo para negociar los cerca de USD 66.000 millones sometidos a restructuración.

A raíz de esta cesación de pago cobró relevancia en las redes un video donde Alberto Fernández afirmó en un encuentro organizado por Clarín en el Malba: “La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy Presidente”, prometía el por entonces candidato presidencial. “¿Saben por qué? Porque yo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default, nadie puede querer el default como salida. Es una situación que nos atrasa. Nosotros no estamos pensando en eso, es imposible eso”.

La situación actual es muy diferente. Incluso Alberto Fernández admitió ahora haber entrado en default. “Leo en los diarios que ‘corremos el peligro de entrar el default’. Y yo me pregunto: ¿Pero por qué se mienten así, si estamos en default desde antes de diciembre? Sólo que no lo escriben, solo que lo ocultan. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”, enfatizó.