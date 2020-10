El Dipy acomodó en las redes al tuitero K Ezequiel Guazzora

El intérprete musical estalló en Twitter luego de que el periodista K publicara información «difamatoria» en relación al vínculo que tiene con su hijastro y una supuesta canción que el autor de «Par-tusa» le «habría robado» al joven. En los últimos meses, Adrián Martínez, conocido por todos comofue invitado a hablar en diversos programas de televisión, y no precisamente por la música que lo catapultó a la fama. El cantante supo mostrar su costado político y hacer frente a las opiniones contrapuestas. Si bien se ha expresado públicamente frente a cámara, también lo ha hecho en sus redes sociales donde sus publicaciones han tomado trascendencia.

El último posteo viral realizado por el intérprete musical -como se hace llamar él- apunta contra Ezequiel Guazzora por supuesta difamación. El periodista K luego publicó una serie de imágenes en las que acusaba al Dipy de robarle una canción a su hijastro.

“Hago público estos mensajes porque alguien debe sacarle la careta al @dipypapa. Fue capaz el muy miserable de robarle una canción a Agustín, su propio hijo. Despotrica contra el Gobierno Nacional y sus hijos cobran la ayuda IFE porque con lo que les pasa no les alcanza. Vo fijate…”, arrancó el periodista y siguió: “#Aclaracion Agustín no es el hijo de Dipy, es el hijastro o ex hijastro. La verdad es q le robó el tema Tomy, su hijo. El resto @dipypapa ¿Lo vas a desmentir? Hacete cargo, DIFAMADOR!!!”.

A partir de la publicación, el cantante no dejó pasar la situación y publicó una denuncia penal contra Guazzora: “Hola @GuazzoraE acá te envío una cosa. Léela hasta el final. Su llama denuncia. Espero tus disculpas públicas en todos los medios televisivos radiales y de redes sociales o vas a tener que responder con todas las de la ley. Loviu eze. Besurris”, posteó.

“Toda esta información fue totalmente desmentida tanto por el Sr. Martínez como por su hijo, y demuestra que el único afán del denunciado es difamarlo con el sólo fin de dañar su imagen, que es hoy altamente positiva debido al apoyo de una sociedad que se ve representada no por su música, sino por su pensamiento circunstancialmente opositor al actual gobierno nacional”, aclara parte del escrito que El Dipy viralizó.

En ese sentido, a partir de la denuncia formulada se pide expresamente que se le ordene a Guazzora “retractarse públicamente y pedir disculpas al Sr. Martínez y a su familia en todas sus redes sociales y en los medios periodísticos en los cuales sea parte por la información falsa divulgada“.

Así mismo, se le solicita al juez que el periodista asista a “cursos y seminarios idóneos destinados a concientizar sobre los daños de divulgar noticias falsas (fake news) como así también información difamatoria”, según expresa la demanda.