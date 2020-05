El dólar blue bajó a $128 por mayor optimismo en la renegociación de la deuda

En el mercado paralelo la divisa bajó de sus máximos históricos. Los precios del dólar Bolsa y contado con liquidación y la proyección de los expertos

18.05.2020

El dólar blue hoy lunes 18 de mayo de 2020 cotizó a $128 para la venta y $120 para la punta compradora. Esto representa una baja de $10 tras arrancar el día en el máximo histórico en el mercado informal, con una brecha que ronda el 100%.

En el circuito informal, la divisa trepó 16 pesos durante la semana pasada, y alcanzó un récord, en el marco de los mayores controles que aplicó el Gobierno en las operaciones bursátiles. Pero la situación cambió a media jornada del lunes ante una mejor perspectiva de los mercados de cara a la renegociación de la deuda.

Este lunes, el contado con liquidación operaba a 119,51 pesos, tras haber cerrado el viernes a 121,27 pesos.

Por su parte, el dólar Bolsa o MEP experimentaba una ligera baja, para ubicarse en los 116,25 pesos.

Esto se da en un mercado sacudido por la recesión global derivada del coronavirus (Covid-19).

Dólar blue: ¿Hay margen para que siga subiendo?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en los $67,82, siempre bajo el control del Banco Central (BCRA).

A su vez, el dólar minorista cerró en torno a los $70,26, por lo que el valor del dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAIS, en promedio fue de $91,33.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, las cotizaciones de venta fueron las siguientes:

– Galicia: $70,50

– Nación: $70

– ICBC: $70,70

– BBVA: $70,85

– Supervielle: $70

– Santander: $69,50

– HSBC: $70,25

– Macro: $70,25

El dólar blue no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio. El cepo cambiario, medida instrumentada para controlar la cotización de la moneda y cuidar las reservas del Banco Central, reactivó la operaciones en el mercado paralelos, donde los usuarios buscan eludir el tope de 200 dólares mensuales para el ahorro.

A su vez, el riesgo país para la Argentina se ubica en los 2.705 puntos básicos. Esto representa una caída de 4,7% durante la jornada.

El dólar blue aumenta día a día y supera récords históricos

En los últimos días, el Banco Central puso en marcha una serie de medidas para promover las inversiones en pesos e incentivar la liquidación de dólares. Por caso, dispuso que las entidades financieras deberán ofrecer a los ahorristas una tasa de interés mínima del 26,6% en las colocaciones de plazo fijo.

También, decidió incentivar a las entidades financieras a salir a capturar Depósitos DIVA (Depósito Interés Variable) ligados con la cotización de cereales y oleaginosas, con el fin de atraer a los productores y brindar garantía de que mantienen el valor de la cosecha.

Cae el riesgo país mientras se esperan avances en la negociación de la deuda

El indicador riesgo país de la Argentina caía 4,7% este lunes hasta los 2.705 puntos básicos mientras se esperan avances en la negociación de la deuda externa.

El índice que elabora la banca estadounidense JP Morgan se ubicaba así en niveles similares a los del 9 de marzo pasado, antes de que iniciara una escalada que lo llevó a alcanzar un récord para la gestión de Alberto Fernández.

El indicador registra una caída del 40% desde el pico de 4.519 puntos básicos alcanzado el 23 de marzo pasado.

La Argentina recibió el viernes tres contraofertas por parte de sus acreedores en una jornada en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que «si hay ideas diferentes que sean consistentes y respeten las limitaciones», está dispuesto a escucharlas.

El ministro de Economía estuvo reunido con el jefe de Estado en la quinta presidencial de Olivos analizando la situación

«Estamos comprometidos con darle una solución sostenible al problema de la deuda y queremos, bajo el liderazgo positivo del presidente Alberto Fernández, tener una relación sana y duradera con nuestros acreedores», apuntó Guzmán.

El fin de semana el ministro de Economía estuvo reunido con el jefe de Estado en la quinta presidencial de Olivos analizando la situación.

La Argentina tiene tiempo hasta el viernes a las 17:00 horas de Nueva York para anunciar un acuerdo de reestructuración para evitar el default, o de lo contrario tendrá que llegar a un entendimiento con lo acreedores para seguir negociando.

¿Podrá el Gobierno frenar al dólar?: el veredicto de expertos

Con una mirada muy poco optimista, los economistas y analistas que siguen el día a día del mercado creen que las últimas medidas que tomó el Banco Central para tratar de frenar la demanda de dólares no serán suficientes para evitar que este lunes los distintos tipos de dólares libres dejen de subir, como lo hicieron durante toda la semana pasada. Y advierten que las claves están, más que en las restricciones que se intentan aplicar al mercado, en el desenlace que tenga el canje de la deuda y en el nivel de emisión monetaria que tenga el Banco Central en lo que resta del año.

El viernes, los dólares que se consiguen a través de operaciones en la Bolsa terminaron con leves bajas, aunque durante toda la semana estuvieron subiendo con fuerza y acumularon alzas de más del 5%. Así, al final de la jornada el dólar MEP cerró a $ 117,95 y el «contado con liqui» terminó cotizando $ 121,77.

Por su parte, el dólar blue (que se opera en el mercado informal) cerró la semana a $ 138, aunque es un mercado especialmente chico, donde sólo se operan entre 3 y 6 millones de dólares por día.

La mayoría de los analistas coincide en que la gran cantidad de dinero circulante -producto de la emisión que desde que comenzó la cuarentena incrementó el Banco Central-, la incertidumbre por la negociación de la deuda y las bajísimas tasas de interés que ofrecen los bancos para colocaciones en pesos, no hacen más que impulsar a los inversores (ahorristas particulares y empresas) a refugiarse en el dólar.

Por el eso, el Banco Central resolvió el jueves a última hora aumentar a 26,6% el «piso» de la tasa de interés que los bancos deben ofrecerle a los inversores mayoristas, esto significa, empresas o fondos que colocan a plazo fijo mas de $ 4 millones, que antes de esta medida estaba entre 18 y 20%. Así, la ubicó en el mismo nivel que la tasa que se le paga a un ahorrista minorista por colocaciones de hasta $ 1millón.

Esa medida fue considerada en la City como un paso lógico, aunque hay dudas sobre si será suficiente para frenar la corrida. «La suba de las tasas es el camino para empezar a bajar la temperatura de las distintas variantes de dólar bolsa», señaló optimista Rodrigo Álvarez, de la consultora Analytica. Y añadió: «Creo que, a diferencia de otras oportunidades, la decisión del Central va en la dirección correcta, porque al subir la tasa de interés ahora para empresas e institucionales, está generando una posibilidad de que haya una competencia un poco más equilibrada entre los que apuestan al dólar y los que se quedan en pesos».

¿Descompresión sólo para el cortísimo plazo?

El Banco Central puso foco en la tasa de los plazos fijos en pesos

Aun así, la pregunta que se hacen muchos analistas: ¿Quién en este momento de incertidumbre por el canje de la deuda y la marcha de la economía producto del parate económico resultado de la cuarentena por el Covid -19 elegiría quedarse en pesos pudiendo pasarse a dólares?

«Hoy todo el mundo se dolariza», aseguró Alejandro Henke de Proficio Investment. Y señaló: «Me parece que la decisión de subir la tasa al 26,6% es algo más teórico que real, como para decir que están haciendo algo, pero no le veo ningún impacto verdadero, ningún efecto real en el mercado».

Henke, que años atrás fue director del Banco Central, criticó la seguidilla de medidas que tomaron desde el organismo que conduce Miguel Pesce: «Un día deciden bajar las tasas de interés para los créditos y al siguiente le dicen a los bancos que tienen que pagar tasas más altas para atraer los pesos de sus clientes, no existen ambas cosas al mismo tiempo, no hay banco que aguante así».

Al parecer, la suba de las tasas para depósitos mayoristas al 26,6% no cosecharía muchos adeptos. «¿Quién va a vender hoy un dólar para poner sus pesos a tasas del 26,6% cuando se habla de una inflación superior al 45%? Es obvio que una tasa del 26,6% es más atractiva que una de 18% pero la verdad es que no alcanza para mucho», dijo Sebastián Centurión, analista de ABC Mercado de Cambios.

Además, advirtió que «en realidad, ese 45% de inflación es el que se dice hoy, habrá que esperar a que termine la cuarentena y recién entonces sabremos cuántos pesos hay verdaderamente dando vueltas y qué impacto inflacionario pueden tener».

La emisión de pesos es una de las claves para la suba del dólar, al menos así lo consideró Santiago López Alfaro, de Delphos Investment. «Yo creo que el dólar sube por la emisión que se está haciendo, que lamentablemente es la única fuente de financiamiento que tiene el Gobierno en medio de la crisis del coronavirus, y también por la incertidumbre que tiene que ver con el arreglo o no de la deuda».

Y agregó: «Claro que las bajísimas tasas que se ofrecen, -aunque el Central las haya aumentado- no pueden competir con el dólar».

Para López Alfaro «el resto de las medidas que toman desde el Gobierno son cuestiones técnicas, como cuando limitaron las operaciones de dólares a los Fondos Comunes de Inversión y el dólar bajó dos días pero después volvió a subir». Y vaticinó que «ahora puede pasar lo mismo, tal vez veamos que al comienzo de la semana bajen un poco los dólares libres, pero finalmente volverán a subir«.

Con los sojadólares en la mira

Los analistas son pesimistas sobre que el Gobierno pueda forzar a los sojeros a liquidar más divisas

López Alfaro se refería a la otra medida que el Central tomó esta semana: obligó a los bancos a cortarle el financiamiento a las personas o empresas que se dedican a actividades agropecuarias y que estén guardando más del 5% de su cosecha anual de trigo o soja. Es decir, presionó a los productores de cereales a que venden sus granos para que haya mayor oferta de dólares en un mercado donde lo que abunda es la demanda del billete pero falta quienes estén dispuestos a venderlos.

«A este nivel de tipo de cambio a los productores no les cierra vender su cosecha, y me parece que no están dadas las condiciones para que los productores agropecuarios vendan», sostuvo Rodrigo Alvarez, quien sin embargo sostuvo que «tal vez se note cierta descompresión por ambas medidas al comienzo de la semana».

Pero, enseguida aclaró: «De todas formas, hay que entender que la principal fuente de incertidumbre que enfrenta la economía es si efectivamente Argentina va a empezar a resolver el tema de la deuda o no». Se refería, claramente, a que Argentina con un acuerdo con los acreedores tiene un escenario respecto del tipo de cambio, pero si Argentina lo logra cerrar el acuerdo, la presión sobre el dólar será otra.

«Un mayor nivel de tranquilidad para la economía argentina llegará si se cierra el acuerdo con los tenedores de bonos y también cuando se vea que, al final de la crisis del coronavirus, el país comenzará a funcionar correctamente», sostuvo Santiago López Alfaro.

En ese funcionamiento correcto al que se refiere, habría que incluir también el tema de la emisión monetaria. «Este es un Gobierno al que le va a tocar una recesión impresionante, sin financiamiento y sin fondos anticíclicos, de modo que lo único que le queda como alternativa es la emisión, y el nivel de emisión ya nos anticipa lo que puede llegar a valer el dólar«, sostuvo Alejandro Henke.

Sin dudas, para los analistas la emisión monetaria y el cierre del canje de la deuda serán los principales ejes sobres los que se basará en los próximos meses el valor del dólar en nuestro país.Un valor que algunos ya dijeron que podría llegar a $ 200 hacia fin de año.

