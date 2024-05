El dólar blue se dispara a $1.230 y se acerca a su máximo histórico: ¿cuáles son los motivos?

La pax cambiaria de los últimos cuatro meses comenzó a resquebrajarse y junio comienza a anticiparse como un mes más desafiante para los inversores locales

El dólar blue arranca este martes con una suba de cincuenta pesos a $1.230 en las cuevas del microcentro porteño, tras el salto de $60 anotado en la víspera. De esta manera, la divisa marca un nuevo récord desde finales de enero y acumula en lo que va de mayo una suba de $170. Con la misma tónica, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.194 y el MEP se ofrece en $1.167.

La pax cambiaria de los últimos cuatro meses comenzó a resquebrajarse y junio comienza a anticiparse como un mes más desafiante para los inversores locales. El cóctel de baja de tasas del BCRA, incertidumbre política por el futuro de la Ley Bases, las dudas sobre el plan de estabilización macroeconómica de Caputo y el atraso cambiario fueron demasiado para las expectativas de los agentes económicos, que decidieron pasarse a inversiones «hard dollar».

Al respecto, según expertos consultados por iProfesional, el recorte de tasas del Banco Central, junto con las dudas al tratamiento de la Ley de Bases y el paquete fiscal, fueron los principales catalizadores detrás del aumento de los dólares libres.

Por otro lado, señalaron que el mercado «está muy atento» a lo que también pasa en el Senado, por lo que analistas consideran que la no aprobación del proyecto (o bien la no aprobación de puntos clave en la legislación) podría desencadenar una nueva alza. Por esta razón, indicaron que la incertidumbre en torno a las iniciativas legislativas del Ejecutivo también tendrá un impacto significativo en la dinámica cambiaria y en la confianza de los inversores.

Por último, precisaron que ahora el mercado está en búsqueda de un nuevo punto de equilibrio, por lo que anticiparon que probablemente la brecha cambiaria «se ubique por encima del 30%», con un dólar cerca de $1200, al menos hasta tener mayor certidumbre política y económica.

Suba del dólar blue: los principales motivos

De acuerdo con el analista financiero Sergio Rodríguez, el dólar blue comenzó a mostrar indicios de tendencia alcista «por varios factores», siendo el principal la reducción de tasa de política monetaria del BCRA que afecta los plazos fijos y la rentabilidad de los fondos del mercado monetario y las cuentas remuneradas, que hacen que la tasa sea negativa.

«Aunque por ahora no es motivo de preocupación, es relevante considerar que durante mucho tiempo el dólar se mantuvo estable mientras la inflación aumentaba significativamente», precisó el experto.

Además, destacó que el mercado está en búsqueda de un nuevo punto de equilibrio, especialmente en un contexto «más desafiante» para el oficialismo donde las discusiones sobre la Ley de Bases no avanzan en el Senado.

Como resultado, anticipó que es probable que la brecha cambiaria se ubique por encima del 30%, con un dólar más cerca de $1200, pero estimó que «será difícil» que la divisa suba mucho más que eso, en un contexto de fuerte liquidación de cosecha gruesa que «suavizará» cualquier corrida. No obstante, señaló que la suba de dólares libres pondrá en crisis la promesa de sostener el crawling peg mensual del 2%.

Además, alertó que «habrá a ver» si alcanza con la promesa del sector agroexportador de liquidar para hacer frente a la necesidad de cobertura cambiaria del mercado sin que se espiralice su cotización.

«El mercado está ajustando las expectativas respecto a la salida del cepo cambiario, esperando que sea una salida más gradual o menos inmediata de lo anticipado anteriormente. Hay un fuerte consenso de que la salida del cepo es condición necesaria para encarar un proceso de estabilización económica, pero las dudas de la city todavía están puestas sobre la secuencia temporal», concluyó el especialista.

¿Flujo mata fundamentals?

Desde Grupo SBS señalaron que dólar «que usan las empresas» sube en un contexto en que la oferta de CCL por «dólar blend» producto de las liquidaciones de exportaciones se contrajo con respecto a los valores de la semana pasada (que son menores al promedio de abril, aún con la mejora en la liquidación del agro) y en que el BCRA viene encarando una importante reducción en las tasas de los pasivos remunerados con el objetivo de sanear la hoja de balance.

«El mercado, además, viene siguiendo de cerca las negociaciones por la Ley Bases y el paquete fiscal, que por el momento se demoran, algo que podría añadir incertidumbre. Dicho esto, y pese a la demora en las negociaciones políticas, mantenemos el view de que el mercado de CCL se mueve principalmente por flujos, por lo que la variable clave a monitorear siguen siendo las liquidaciones de exportaciones, especialmente las del agro en los meses de cosecha gruesa», indicaron.

La baja de tasas, la caída del Pacto de Mayo y las dudas sobre la Ley Bases en el Senado hizo que los agentes comiencen a cubrirse en «moneda dura»

En la misma línea, según el bróker Portfolio Personal Inversiones, tras la baja de tasas realizada la semana pasada por el BCRA, «las ruedas en que más subió el dólar financiero» coincidieron no casualmente con una menor oferta de los exportadores.

«Los exportadores esperan la reacción del mercado a la baja de tasas para obtener un mayor blend para liquidar, lo que refuerza la idea de que el dólar financiero aumenta sin su oferta. Queda en evidencia que nuestra tesis de que el CCL se rige por los flujos del 80/20% más que por los fundamentos sigue siendo válida para esta economía con controles cambiarios y de capitales», detallaron.

Para los expertos de la ALyC, el CCL «libre» debería situarse en algún punto dentro del rango entre el implícito del Bopreal (¿cota superior $1.347?) y el valor de mercado, el cual está contenido por los flujos del 20% de la liquidación de los exportadores y una demanda que sigue muy restringida.

Con respecto a los flujos, indicaron que la liquidación de la cosecha gruesa está empezando a traccionar lentamente, pero destacaron que la comercialización de soja continúa presentando un retraso histórico. Según sus cálculos, alrededor de u$s4.700 millones de la cosecha gruesa deberían canalizarse por el CCL.

«En teoría, el gobierno se había comprometido con el FMI a levantar el blend a fines de junio, pero dado el atraso en la liquidación y que las metas vinculantes del acuerdo vienen cumpliéndose, nos parece razonable pensar que se extenderá», concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1.230 para la venta y a $1.200 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.194 y el MEP se ofrece en $1.167.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $908.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $889.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.452,80.

La brecha cambiaria

