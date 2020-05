El dólar “blue” sigue desinflándose: baja siete pesos y se acerca a los $ 120

Ayer la divisa norteamericana del mercado paralelo había alcanzado los 129 pesos después de una semana donde estuvo cerca de alcanzar los $ 140 <p>Luego de la disparada del dólar “blue” que estuvo cerca de alcanzar los $ 140 la semana pasada, esta semana la divisa paralela comenzó a desinflarse y entre ayer y hoy bajó $ 7: se vende a $ 122 en algunas cuevas de la city.</p><p>En tanto, el dólar MEP, que permite obtener divisas a través de operaciones con bonos, pierde 0,5%, y se ubica en $ 114,97, mientras que el contado con liqui cede 0,3%, a $ 118,46.</p><p>El dólar mayorista oficial sube 8 centavos, a $ 67,90​ y la brecha con el blue baja a 80%.</p><p>Sobre el mercado cambiario también operaron las medidas del Banco Central que busca desincentivar la dolarización fijando un piso del 26,6% para plazos fijos de cualquier monto. Además, para tratar de captar depósitos de los exportadores, autorizó a los bancos a ofrecer colocaciones ligadas a la evolución de la cotización de los granos.</p><ins class="adsbygoogle" style="display:block;float:left;margin-top:30px;margin-bottom:30px" data-ad-client="ca-pub-6165500218845811" data-ad-slot="2935121636" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins><p>Con esto el Central busca descomprimir la presión sobre la brecha y aumentar la oferta de dólares. El lunes la autoridad monetaria fue prácticamente el único oferente en el mercado y debió salir a vender US$ 70 millones para que la divisa no se saliera de cauce.</p><p>El riesgo país​, que venía cayendo, esta vez da la vuelta y sube 1,1%, a 2.724 puntos básicos. Fue después de que los bonos se dispararan el lunes, ante el avance de la negociación de la deuda por las nuevas propuestas de los acreedores. Este martes, con un día más para evaluar las ofertas, los títulos de la deuda vuelven a caer. Se espera que las conversaciones se extiendan más allá del viernes 22, cuando técnicamente la Argentina entrará en default si no hace frente al pago de un vencimiento.</p><p>También están en rojo la mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Tenaris pierde 8%, aunque el resto tiene caídas menos pronunciadas, en el orden de 3 y 4%.</p><p>En Buenos Aires, el S&P Merval retrocede 1,5%, con pérdidas de hasta 4%.</p>