¿El dólar récord licúa el «plan platita» de Massa?: el oficialismo discute el impacto electoral de la corrida

A pocos días de las comicios, el oficialismo mostró diferencias sobre cómo impactará la suba del dólar en las urnas. Temen una elección más complicada

El dólar blue a más de 1000 pesos modificó los planes electorales de Unión por la Patria, donde hay diferentes miradas sobre el efecto que podría tener la corrida cambiaria en las elecciones del 22 de octubre.

Mientras que en el entorno del candidato presidencial, Sergio Massa, buscan minimizar las posibles consecuencias electorales, en el núcleo duro del kirchnerismo advierten que «puede complicar» la performance del oficialismo.

«La gente está muy descontenta y el Gobierno queda en una situación política muy complicada», advirtieron en el ala dura, que también teme por el impacto del escándalo que destacó el viaje en yate por el Mediterráneo del ahora ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

La corrida cambiaria alteró la agenda de Massa, que esperaba unas semanas algo más tranquilas antes de las elecciones tras los anuncios de medidas que buscaron poner pesos en los bolsillos de los argentinos.

En este contexto difícil en el plano económico, el candidato presidencial de Unión por la Patria, viene de anunciar que si gana las elecciones el ex ministro de Economía Roberto Lavagna «va a tener mucho que ver» con su gobierno «desde el 10 de diciembre».

Además, ante otra pregunta sobre la continuidad o no de integrantes del actual Gabinete, el candidato oficialista señaló que «hay un montón de ministros de este Gobierno que con él «no serían ministros«.

Massa pasó el exámen en el debate

Un sector de UP cree que las balas no entrarán y que la crisis monetaria no tendrá un impacto electoral gracias al llamado «Plan Platita». Sin embargo, la suba del valor de la moneda norteamericana amenaza con licuar en pocos días las medidas tomadas por Massa, además de terminar con las aspiraciones oficiales de mantener el mercado calmo hasta el domingo de las elecciones generales.

¿Alcanzará el bono para los jubilados, trabajadores e informales; la suba del mínimo en el pago del Impuesto a la Ganancias; los anuncios para autónomos y monotributistas; y la devolución del IVA de los alimentos para calmar los ánimos del electorado?

No obstante, en el oficialismo rescatan como dato positivo de cara al 22 de octubre que la oposición «se siente preocupada» por la posibilidad de no entrar al balotaje. Se refieren puntualmente a Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich.

En este sentido, evalúan que Massa logró un repunte en la carrera electoral con las últimas medidas económicas. «Todo lo que se generó en las últimas semanas parece haber provocado una desesperación», advirtieron desde UP sobre la actitud opositora.

¿Qué dicen en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para Kicillof y Massa?

Un grupo cercano a la dirigencia bonaerense tiene una mirada más optimista del 22 de octubre y ve a Kicillof como ganador en la Provincia a pesar de la corrida cambiaria de los últimos días. «Al ciudadano de a pie no le modifica que el dólar esté 900 o 1000 pesos» porque «la inmensa mayoría no puede comprar ni un dólar», señalaron las fuentes consultadas.

Massa y Kicillof compartirán el cierre de campaña

La preocupación, según indicaron, «está puesta en los precios» y el posible impacto que la suba del dólar pueda tener en ese aspecto. Saben que la sociedad tendrá en cuenta cuánto repercute la estampida cambiaria en su bolsillo cuando vaya a votar.

Varios analistas económicos habían alertado que la batería de anuncios impulsada por Sergio Massa después de las PASO iba a tener un efecto inflacionario. En ese contexto las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sumaron a la incertidumbre previa a las elecciones.

El Gobierno trató de frenar la capacidad verborrágica del libertario que desalentó la inversión de los ahorros en pesos con una denuncia penal por incitar al temor público, un delito que según el artículo 211 del Código Penal tiene una condena de prisión de dos a seis años. El discurso dentro de UP se alineó en señalar a Milei como el culpable de la corrida cambiaria y de generar un «golpe de mercado».

Hasta reapareció el presidente Alberto Fernández para denunciarlo penalmente, pese a que había prometido no sumarse a la campaña porque no era candidato.

En tanto, Massa redobló la apuesta y prometió «meter en cana» a los «cuatro o cinco vivos» que según él son los que se beneficiaron con la corrida hacia el dólar. En su doble condición de candidato y ministro de Economía, concentra por estos días sus fuerzas en la estrategia para contener la volatilidad cambiaria, al punto de que tuvo que frenar la campaña al suspender un viaje a Mendoza y San Juan.

Ahora que el dólar blue mostró una baja, Massa tiene decidido continuar con su agenda de recorridas, que lo llevarán a Río Negro y Santa Cruz. El martes hará cierre de campaña junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el estadio de Arsenal de Sarandí en el partido de Avellaneda. Será el próximo martes 17 de octubre en coincidencia con el Día de la Lealtad peronista.

El panorama en la provincia de Buenos Aires no es muy distinto al del resto del país, y esperan que el Gobierno actúe para terminar con «los irresponsables» que «pulverizaron los salarios de los argentinos». Los equipos de campaña del gobernador miran con cautela las encuestas, pero temen que haya un rebote negativo en las urnas por la disparada del dólar. Kicillof tiene la misión de mantener el caudal que logró en la PASO de 36,4 por ciento, lo que implica casi 3 millones de votos. El frente de Juntos por el Cambio, con la interna de Néstor Grindetti y Diego Santilli, sacaron el 32,9 por ciento.