El duro comunicado deJustinBieber tras cancelar sus shows enArgentina:»Di todo lo que tenia»

Este martes, se confirmó que Justin Bieber no se presentará en el país, el próximo 10 y 11 de septiembre, tal como tenía pactado. «Necesito tiempo para descansar y mejorar», aseguró el cantante canadiense.

“Lamentamos informar que los eventos de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata pautados para el 10 y 11 de septiembre de 2022 han sido suspendidos por cuestiones personales del artista”, señaló la productora a cargo de la venta de los tickets. Y, luego, se difundió el comunicado oficial del artista.

Por qué Justin Bieber canceló sus shows en Argentina

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, comenzó diciendo el intérprete de Sorry.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, agregó.

Y cerró: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”



Cabe resaltar que el artista también canceló los shows que tenía pactado para el 7 de septiembre en Chile, y para el 14 en San Pablo.

La salud de Justin Bieber

El pasado junio, el cantante subió un video en la red donde explicó la delicada situación de salud que atraviesa. «Quería ponerlos al día de lo que está pasando. Obviamente, como probablemente pueden ver en mi cara, tengo, un, este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es de este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis», comenzó diciendo la estrella del pop, de 28 años, en un video de Instagram.

«Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara«, continuó Bieber, señalando el lado derecho de su cara.

Según el hospital Mount Sinai de Nueva York, el síndrome de Ramsay Hunt se caracteriza por una erupción dolorosa alrededor de la oreja, en la cara o en la boca. Se manifiesta cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio de la cabeza, causando a veces parálisis.

«Voy a mejorar y estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad y volverá a la normalidad», dijo. «Es sólo tiempo y no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero va a estar bien. Tengo esperanza y confío en Dios y confío en que todo esto es por una razón».

Un amigo de Bieber dijo a Page Six que sus seres queridos también están anticipando una recuperación exitosa. «Bieber se pondrá bien», dice el insider. «Es por una infección, parálisis en el lado derecho. Se recuperará».

F.E.D.V