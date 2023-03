El duro mensaje de Jorge Messi ante las mentiras sobre el futuro de Leo

Tras la repentina eliminación del París Saint Germain por Champions League, circularon varias noticias sobre el contrato de Lionel. Su padre y representante

Tras la repentina eliminación del París Saint Germain en Octavos de final de la Champions League ante Bayern Múnich, Lionel Messi fue uno de los principales apuntados por la prensa francesa y los hinchas. Desde la temporada pasada que el argentino no tiene gran apoyo de los fanáticos y, la coronación del Mundial de Qatar 2022 derrotando en el último partido a Francia, terminó de provocar el descontento para con él.

Leo parecía tener todo acordado con los dirigentes de la institución parisina, pero pasan las semanas y la renovación sigue sin aparecer. Para colmo, varios medios de comunicación europeos filtraron tres versiones de por qué el astro aún no firmó su nuevo contrato.

Jorge Messi, padre y representante del jugador, fue el encargado de marcar su opinión y dejó en claro de qué se tratan esas noticias: “¡Peligro, Fakes News!”. Mediante su cuenta de Instagram, el empresario citó las tres informaciones: la primera vinculada con que los directivos de PSG no están de acuerdo con las exigencias del argentino; la segunda tiene que ver con una negociación millonaria con Al-Hilal por 600 millones de euros; por último, desmintió la historia de que está enojado con Christophe Galtier, el director técnico, y no está terminando los entrenamientos.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada… No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, cerró Jorge Messi.

Jorge Messi denies three stories:



▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65