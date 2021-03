El duro mensaje de Xuxa para concientizar del Covid: «Yo maté a mi madre»

La conductora publicó un vídeo para revelar que ella contagió a su mamá de coronavirus. Pero después aclaró que no fue así.

Xuxa despertó una polémica en las redes sociales cuando publicó un vídeo contando que ella había matado a su madre tras contagiarla de coronavirus.

La conductora relató que se había juntado a tomar algo con amigas en su terraza y que luego besó a su mamá, por lo que la terminó contagiando. «Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre», afirmó. Minutos después, sin embargo, dijo que la situación era ficcional y que sólo estaba intentando concienciar sobre el coronavirus.

«Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono», comentó.

