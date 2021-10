El duro pronostico de José Luis Espert sobre el dólar post elecciones de noviembre

El candidato a diputado bonaerense dio su análisis sobre la devaluación del Peso y estimó a cuánto podría llegar el dólar

El diputado liberal, José Luis Espert, habló sobre la crisis cambiaria que afecta al país y que ya llevó al dólar blue a 195 pesos y vaticinó que para antes de las elecciones del 14 de noviembre la divisa norteamericana llegará a los 200 pesos acercando más la brecha con el oficial al 100% , hoy en 96%.

“Es probable que el dólar siga subiendo. No veo una explosión, pero sí creo que va a subir y va a poner nervioso a más de uno”. anticipó el economista en diálogo con La Red. Y agregó, al ser consultado sobre una probable tapa de diario con el dólar arriba de esa cifra: “Una tapa de esas vamos a tener antes del 14.

El candidato de Avanza Libertad también se refirió sobre lo que puede pasar después de los comicios en relación a la estabilidad política y económica del país: “Si el Gobierno llega a perder las elecciones y repite el suceso de después de las PASO, cuando hubo una semana que no sabíamos si teníamos gobierno o quién gobernaba, vamos a tener un problema económico serio. No puede repetir políticamente la mala actitud de la primera semana después de la derrota porque la economía no da para lo mismo”.

Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Espert apuntó contra el presidente, Alberto Fernández, por no haber negociado hasta el momento un plan de pagos: “No hay manera de pagarle sin acuerdo. Nadie va a poner a disposición del Fondo el 100% de las reservas para pagarle sin acuerdo”, expresó.