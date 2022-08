El ex chofer de MilagroSala confesó que trasladó cinco millones de pesos para la campaña kirchnerista de2015

Un nuevo arrepentido dio detalles de las operaciones en las que colaboró con la dirigente social.

Luego de las confesiones de “Shakira”, la ex mano derecha de Milagro Sala durante 26 años, apareció un nuevo arrepentido que dio detalles de las operaciones de la dirigente social. El hombre firmó un acuerdo con el fiscal Diego Fuentes para revelar datos sin que se de a conocer su identidad.

El arrepentido contó en su testimonio que en septiembre de 2015 trasladó por tierra cinco millones de pesos de Jujuy hasta la Ciudad de Buenos Aires. Según dijo el testigo, el dinero era “para comprar merchandising” para la formula kirchnerista de cara a las elecciones. La misma estaba compuesta por Daniel Scioli y Carlos Zannini.

El testigo es un hombre de 44 años y de nacionalidad peruana. “No me dejaron nada, no me dieron nada”, afirmó el arrepentido que colabora con Diego Fuentes, el fiscal que investiga a Milagro Sala por lavado de dinero. El ex chofer también trabajo para el esposo de la líder de la Tupac Amaru, Raúl Noro, y sus hijos, quienes también están siendo investigados.

Por otra parte, el testigo también dio detalles del circuito financiero utilizado por la dirigente jujeña y, al igual que “Shakira”, habló de la adquisición de inmuebles inscriptos a nombre de integrantes de su familia y de su entorno de mayor confianza.