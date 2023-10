El exclusivo y carísimo perfume con el que Sofía Clerici enloquecía a Martín Insaurralde

Sofía Clerici desató un escándalo al publicar un video sexual junto a Martín Insaurralde. (Foto: Instagram/sofiaclericiok – NA)

Sofía Clerici está en boca de todos por haber viralizado fotos y un video sexual junto a Martín Insaurralde, que debió bajar su candidatura ante semejante escándalo. En las últimas horas, se conoció cuál era el perfume con el que lo enloquecía en los encuentros íntimos, y que también habría despertado sospechas en Jesica Cirio.

En una selfie que compartió frente al espejo, la modelo dejó en evidencia que usa Tuscan Leather, de Tom Ford. Se trata de una fragancia que cuesta cerca de 400 mil pesos, con frambuesa, azafrán y tomillo como notas de salida, incienso de olíbano y jazmín -como notas de corazón- y cuero, gamuza y ámbar como notas de fondo.

En Intrusos (América), Florencia de la V hasta se animó a decir que el político llegaba a su casa con este olor impregnado. “La clave de esta historia es el perfume. Como hilo conductor. Ella es una chica muy personal, en su look en lo que se pone. Y en su perfume, muy difícil de conseguir. La identificás con esa fragancia. Queda pegado en la zona íntima”, aseguró.

Sofía Clerici posó frente al espejo y mostró su perfume de Tom Ford. (Foto: instagram/sofiaclericiok)

Aseguran que Sofía Clerici extorsionó a Martín Insaurralde

Sofía Clericiblanqueó su romance con Martín Insaurraldedesde un exclusivo yate en Marbella y desató un escándalo que terminó con la renuncia del político a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense. Sin embargo, Estefi Berardi sorprendió con otra versión de la polémica: un chantaje millonario.

“Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar por teléfono a Sofía Clerici y preguntárselo a ella para ver si es verdad”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Al ver que la modelo tenía apagado el teléfono, lanzó: “Me gustaría preguntarle a Sofía si es verdad que ella hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares, previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es real”.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde, un romance que nadie se esperaba. (Foto: Instagram/minsaurralde_ – sofiaclericiok)

Impactado, su compañero Pampito señaló: “Es fuertísimo lo que estás diciendo. O sea, Sofía Clerici le habría pedido a Martín Insaurralde 100 mil dólares previo a las publicaciones”. Berardi reafirmó y, tras destacar que su fuente es inobjetable, agregó: “Claramente, Martín Insaurralde no accedió a ese pedido porque publicó todo”.

A modo de cierre, la panelista comentó: “Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose. Me pongo como ciudadana. Jesica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién. Esto que me llega a mí… Es toda gente que se maneja returbio, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera… Es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro. Horrible”.