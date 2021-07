ElFrente deTodos bloqueó posibilidad de modificar ley de vacunas para destrabar la negociación conPfizer

La diputada Polledo pidió una votación nominal por lo que cada legislador tuvo que votar pero, en la previa al voto, el bloque del Frente de Todos se opuso

La oposición necesitaba dos tercios de la cámara de Diputados para tratar sobre tablas sin pasar por las Comisiones.

“Esto no es un capricho, tenemos que dejar afuera de la campaña y la geopolítica. Créanme que es una experiencia de la más difícil que me toco en mi vida, quiero que entienden que hay chicos que necesitan recibir una vacuna y que la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho. Nos estaban pidiendo ayuda y les estaban pidiendop ayuda a ustedes, porque ustedes son el oficialismo y los vamos a acompañar si toman la medida de empatía y humanidad de ayudar a estos chicos. Tengamos un gesto de grandeza para estas 100.000 familias”, señaló la diputada Polledo.

Con 122 votos en contra, el oficialismo de la Cámara de Diputados negó la posibilidad de discutir una ley que permita la vacunación para las niñas y niños con enfermedades prevalentes o con discapacidad. De esta manera este grupo poblacional fue excluido de los grupos prioritarios que deben recibir la protección necesaria contra el Covid-19.

“No podemos demorar un segundo más, por eso hoy en la sesión de Diputados pedí tratar un proyecto que presenté para que el Gobierno no tenga ningún escollo legal y compre las vacunas autorizadas para los menores de 18 años”, explicó la diputada nacional y exministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, quien fue también vocera de este tema en la Cámara.

El diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, señaló que estaban “dispuestos a hacer todo lo que haga falta” para salvaguardar la vida de los argentinos y aunque negó que exista un concepto de geopolítica sí hizo referencia a que las vacunas “llegaron más tarde” de lo esperado. A la hora de hacer referencia a la negativa del bloque Yedlin dijo que “no es el momento, el Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento”.

Yedlin dijo que “al día de hoy hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18”, planteó el tucumano ya agregó que “pronto habrá muchos laboratorios que están en esto. La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley que haga falta para conseguir la cantidad de vacunas y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos. No tenemos ninguna mirada geopolítica en contra de las vacunas”, aclaró.