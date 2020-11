El fuerte cruce entre Feinmann y Pablo Duggan: “Tenés una denuncia por abuso sexual, de eso no volvés”

Los periodistas protagonizaron un escandaloso cruce a través de Twitter donde sacaron a la luz varias denuncias.

Eduardo Feinmann protagonizó un nuevo cruce con su colega Pablo Duggan. El enfrentamiento comenzó a raíz de un presunto informe que Duggan hizo en C5N contando los beneficios de hacer el «pan dulce de polenta».

Que vergüenza que @lanacion se haga eco de una fake news. No tienen un programa anti noticias falsas? Así es la nueva gestión de Fernán Saguier? https://t.co/qONywolI44

No obstante, el tono de la discusión se elevó de tono y los periodistas sacaron a la luz desde denuncias por abuso sexual hasta escandalosas frases sobre la violación.

Bajé al barro xq es el único lenguaje que entiende @edufeiok . Estoy harto de que me difame y hostigue. Se acabó. Un ser tan despreciable y sucio como él no me va a ensuciar a mi.