El fulminante tuit con el que Patricia Bullrich se burló de Verónica Lozano

La conductora de Telefe hizo un comentario sobre el look de la ex ministra de Seguridad, quien no se quedó callada y contraatacó desde su cuenta de Twitter

Durante las últimas semanas, Verónica Lozano tomó protagonismo al burlarse del periodista de TN Nicolás Wiñazki. Ahora, la conductora apuntó su ironía al look de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien estuvo como invitada al programa de Luis Majul La Cornisa.

“De los creadores de ‘el flequillo en pandemia’”, había tuiteado la integrante de Telefe. A lo que Bullrich respondió fulminante: “Mirá, atrás de este flequillo de cuarentena está la defensa de miles de trabajadores argentinos que hoy tienen las persianas de sus peluquerías cerradas ¿Cortá por Lozano es una peluquería? Cuando se levante la cuarentena paso…”

Por su parte, Verónica decidió eliminar de su perfil el mensaje que había desatado la polémica.