El fútbol no se suspende y Alberto Fernández pidió que los partidos se puedan ver de manera gratuita

2020-03-15

La Copa de la Superliga comenzó este viernes y generó el enfrentamiento entre los dirigentes y futbolistas. River no se presentó a jugar, ¿lo hará en la próxima jornada? Copa Superliga

Finalmente, la Copa de la Superliga no entrará en un receso obligado por el coronavirus. Es oficial y así lo dispuso esta noche el Gobierno luego de resolver un paquete de medidas para prevenir la propagación de la enfermedad y comunicar el cese de las clases hasta el 31 de marzo para lograr un «distanciamiento social». La frase del Presidente Alberto Fernández, al terminar su conferencia de prensa, fue contundente: «Si se juegan a puertas cerradas no veo problema, es un divertimento para los que se quedan en casa, y estaría bueno que en lugar de transmitirlo codificado, momentáneamente lo liberen».

El presidente dejó en manos de la Superliga la organización del torneo que, se estima, se seguirá jugando a puertas cerradas como ocurrió desde el viernes. «No se podrá realizar ningún tipo de espectáculo que junte un número importante de gente», afirmó. Es decir, sin público la Superliga tiene vía libre para seguir con el certamen.

El presidente aseguró, además, que se analizará el trabajo a distancia y los sistemas de licencias, en el marco de la reunión del gabinete económico y social que tendrá lugar mañana, luego de asumir que «el mayor problema» para la propagación del virus es «la circulación humana».

De esta manera, la Copa de la Superliga que comenzó este viernes y cuyos partidos se jugaron sin público no quedó suspendida. El pedido del Gobierno de evitar eventos masivos no va de la mano con el deseo de los futbolistas, quienes pidieron directamente en las últimas horas, por lo bajo, detener la actividad por precaución.

Horas antes del anuncio en Olivos, el presidente Alberto Fernández había afirmado que entendía la decisión de River de no presentarse ayer a jugar ante Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga, partido que quedó finalmente suspendido y generó polémica con el resto de la dirigencia del fútbol.

«Como soy futbolero, sé que hay una disputa entre River y los otros clubes, pero me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que, en verdad, tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la Reserva que con la decisión de no jugar al fútbol», comprendió en una entrevista con radio Mitre.

«Lo que dijo (River, en un comunicado) fue: cierren las instalaciones del club y no juego porque no sé si este caso es coronavirus y puede haber otro infectado. No es que planteó: ‘no juego por el público'», interpretó.