El Gobierno argentino sabía que la Sputnik-V aún no era segura para personas mayores de 60

A pesar de contar con esta información, Alberto Fernández aseguró días atrás que iba a ser el primero en vacunarse con la vacuna rusa, que hoy sufrió un duro revés público luego de que el líder de ese país reconociera que no se había aplicado las dosis ya que aún no contaban con estudios suficientes que confirmaran que la misma es segura para personas de más de 60 años, luego que el líder ruso, Vladimir Putin, afirmara ante la prensa internacional que la seguridad de las dosis de la Sputnik-V no estaba garantizada entre personas mayores.

Así se desprende de las palabras de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, quien admitió hoy que los ensayos aún no permiten inmunizar a las personas mayores. Desde Moscú, la funcionaria explicó que aguardan los resultados de la Fase 3 para avanzar con este segmento etario. “Es fundamental para nuestro país comenzar a vacunar a los que han tenido mayor mortalidad”, aseguró.

De hecho, el presidente, Alberto Fernández, había manifestado que sería él el primero en vacunarse. El Presidente tiene 61 años. Si también cumplen con las recomendaciones rusas, tampoco podrán inocularse la vicepresidenta Cristina Kirchner -cumple 68 en febrero- y el ministro de Salud, Ginés González García (75 años).

La funcionaria dialogó con Radio Con Vos, y aseguró que cuando se realizan ensayos clínicos se van analizando diferentes grupos y en esta etapa de la vacunación, están inoculando a personas de hasta 60 años, a docentes y a personal de salud. En tal sentido, añadió que ha sido finalizado el análisis del grupo de mayores de 60 años y el Comité de Expertos aconsejó ampliar dicha recomendación, y ahora se está en ese proceso de análisis para poder a fin de año ampliar la vacunación a los mayores de 60 años.

Luego, en declaraciones a C5N, la funcionaria reconoció: “Los ensayos clínicos en las vacunas y en la industria farmacéutica siempre se van desarrollando y analizan por grupos, hasta ahora la recomendación de utilización es hasta los 60 años”.

Al mismo tiempo, explicó que la delegación argentina ya fue informada de que se realizaron evaluaciones en los mayores de 60 y esa información se elevó al Ministerio de Salud, al Fondo Ruso de Inversión Directa al Centro Nacional de Gamaleya y a la entidad regulatoria rusa. “Están terminando los últimos pasos para que también se apruebe el uso en los mayores de 60 años”, enfatizó.