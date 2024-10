El Gobierno asegura que Milei finalizó el gasoducto Néstor Kirchner: cuántos dólares puede ahorrar

Este jueves se terminó de poner en marcha la última planta compresora. Con las últimas dos obras complementarias, se duplica la inyección de gas en el gasoducto.

Pese al parate de la obra pública, el Gobierno salió a promocionar la finalización de una obra energética importante para el ahorro de divisas por sustitución de importaciones de energía.



Este jueves se inauguró la planta compresora Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. La obra permite comprimir el gas, y así mejorar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta, sumando 5 millones de metros cúbicos por día.Aniversario A un año del gasoducto Néstor Kirchner: menos subsidios y millonarios ahorro en dólares

La importancia de la planta radica en que era la última obra complementaria para finalizar el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GNPK).

Hasta mitad de año, sin las plantas compresoras, el gasoducto podía transportar 11 millones de m3/día. Ahora, la inyección más que se duplica: llegará a 23 millones de m3/día.

Esto permitirá un ahorro de divisas anual de u$s 4300 millones, por la incorporación de más gas de Vaca Muerta al sistema, y por ende la sustitución de gasoil, fuel oil, GNL e importaciones de Brasil.

Con el anuncio de la inauguración, el Gobierno salió a criticar a la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que esta obra «debía estar finalizada en septiembre de 2023». Durante la gestión de Massa, se realizó todo el gasoducto de más de 500 kilómetros desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires en menos de un año. Quedaron pendientes las dos obras complementarias para aumentar el transporte de gas.

La planta de Salliqueló se suma a la planta de Tratayén, que fue inaugurada en julio de este año. Ambas inyectarán 10 millones de m3 de gas extra. Así, según fuentes oficiales, permitirá al país un ahorro de u$s 130 millones por el reemplazo de combustibles líquidos en los períodos de invierno.

Cruces por quién finalizó el gasoducto

Con críticas al gobierno anterior, la Secretaría de Energía comunicó: «La puesta en funcionamiento de la Planta Compresora Salliqueló había sido programada para septiembre de 2023 por la administración anterior. Sin embargo, en diciembre de ese año, cuando el presidente Javier Milei asumió el Gobierno nacional, el estado de situación era de contratistas desfinanciados y obras prácticamente paralizadas».

Además, agregaron: «En el caso de Salliqueló, el avance de la construcción sólo alcanzaba el 19% y ENARSA estuvo a punto de rescindir contrato debido a esta demora. Además, se les debía más de u$s 8 millones a los contratistas, quienes tenían bloqueados los permisos de importación y no podían ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)«.

«Bajo esta nueva administración, las obras nunca se frenaron», concluyeron. De todos modos, hubo demora en la puesta en marcha. La información pública que figura en la web de la empresa Energía Argentina asegura que debió estar lista el 30 de agosto del 2024.

Si bien el Gobierno bajó la obra pública a mínimos históricos, justificaron la continuidad de esta al plantear que «las obras estructurales para el país, ya iniciadas, se iban a sostener y finalizar». En el comunicado agregan: «Así, el presidente Javier Milei logró finalizar el Gasoducto Néstor Kirchner«.

Respuesta del gobierno anterior

Fuentes de la gestión de Massa en Energía aseguraron: «Las obras no estaban paralizadas ni desfinanciadas. Festejan logros de una obra que ellos combatieron y que hoy permite el superávit energético y bajar nuestro costo».

Por su parte, Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético, opinó: «El gobierno pasó la campaña de 2023 poniendo trabas, diciendo que no había que terminar las obras y que no iban a pagar los certificados de avance. Ahora intentan adjudicarse el mérito de finalizar un proyecto que en enero de 2024, según lo que el propio Secretario dijo en el Congreso, no tenía retrasos».

Por otro lado, puso en agenda una obra energética que aún queda pendiente, y que es más importante que las plantas compresoras: el Reversal del Norte. En diálogo con El Cronista, Garibotti agregó: «Intentan con la planta de Salliqueló distraer sobre los retrasos en la Reversión del Gasoducto Norte y sobre lo que le va a costar a las familias pagar el plan de contingencia a partir del verano».