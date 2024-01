El Gobierno le advierte a la oposición que si se traba la Ley Ómnibus podrían haber más DNU

Después de una extensa negociación que incluye cambios en el megadecreto presentado por el Ejecutivo nacional, el ministro Guillermo Francos salió al cruce y expresó: “No podemos debatir todo el año”.

Javier Milei está convencido que con las últimas modificaciones ya podrán lograr los votos para sacar en Diputados la tan ansiada Ley Ómnibus (bases), a la que consideran clave para poner en marcha el plan de reformas. Sin embargo, el ministro que lleva adelante las negociaciones, Guillermo Francos, insistió que los cambios deben hacerse con urgencia y defendió el uso de DNUs para gobernar “en una crisis como esta”.

“Después de una reunión que tuvimos anoche, hasta la tarde, los tres bloques opositores que confluyen con el nuestro, tengo la sensación de que hay la posibilidad de tener un dictamen de mayoría”, aseguró Francos.

“Hay algunas cosas que se han quitado, hay algunas cosas que se han modificado”, enfatizó. “Yo creo que si obtenemos la sanción del proyecto, en este caso la media sanción, porque estamos hablando de diputados, yo creo que no debe haber habido ningún presidente que haya tantos puntos de la realidad económica y social y política de la Argentina, en tan poco tiempo, que genere una transformación o reformas tan importante”.

“Si un gobierno no hace todas las reformas cuando tiene delegaciones en ese período de tiempo, que es un año, quiere decir que no es suficientemente eficiente”, agregó.

“El presidente quiere que se exporten nuestros productos, sobre todo los que generan un ingreso de divisa fuerte para el país, que son necesarios. Así que a veces uno escucha comentarios que no tienen que ver y aseveraciones que no tienen nada que ver con la realidad”, insistió.

“Nosotros vamos a proponer el impuesto a las ganancias porque, o sea, reinstaurar el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. No tengo los números exactos sobre la escala, pero digamos, queremos hacerlo cuando esté aprobada la ley, porque sabemos que esto es un ingreso importante para las provincias por la coparticipación”.

“Recibimos la peor situación de país que haya recibido cualquier otro presidente, en todos los aspectos. Entonces, este gobierno tenía la urgencia y la necesidad de dar señales importantes y rápidas a la sociedad; las dio con las primeras medidas económicas que tomó el gobierno y las dio con el DNEU, marcando un norte diciendo bueno vamos hacia un país con más libertad y eso a mí me parece importante, ¿no?

“Todos, los que apoyaron a Milei y los que no lo apoyaron, conocen el estado de crisis en la que está la Argentina. Y todos entienden que hay que tomar medidas urgentes”.

“Si no equilibramos la Argentina, si seguimos con este desorden que tenemos de valores relativos en nuestra economía, no gozaremos del apoyo de la gente. Creo que el presidente tiene gran apoyo. Sabemos que en estas circunstancias el capital político también se erosiona por la situación de dureza que vive nuestra economía, que no es responsabilidad de este presidente”, concluyó.