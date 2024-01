El Gobierno no activará el polémico convenio militar que Alberto firmó con Vladimir Putin

El acuerdo tenía por objetivo capacitar a los soldados argentinos en Moscú y otras ciudades. Seguirá vigente, pero no se utilizará. El gesto forma parte de nuevas señales a los Estados Unidos.

En diciembre de 2021, a pocas semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Alberto Fernández firmó un convenio militar con Moscú para que los soldados argentinos, tanto los del Ejército como los de la Fuerza Aérea y la Armada, recibieran capacitación en bases de ese país. El acuerdo incluía como cláusula que los costos operativos -hoteles, comidas, alojamiento, material de entrenamiento y más- corrieran por cuenta del gobierno de Vladimir Putin.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el futuro del convenio pasó a ser una incógnita ya que la política exterior del libertario está alineada a la OTAN y en la Casa Rosada no ocultan sus diferencias en materia internacional con Rusia.

Según pudo saber TN, el Gobierno tomó la decisión de no activar -bajo ninguna circunstancia- el convenio militar firmado con Rusia años atrás. Si bien aclaran que no se dará de baja para evitar un conflicto internacional, aseguran que no se implementará.

El Gobierno no activará el polémico convenio militar que Alberto Fernández firmó con Vladimir Putin

“El contrato está enmarcado en la última Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) y está vigente, pero no está efectivo”, explican a TN fuentes vinculadas a Defensa. Y aclaran que, si bien se está realizando una revisión de todos los contratos preexistentes a partir de la formulación de una nueva DPDN, la intención del Gobierno es mantener este convenio tal cual está.

Alberto Fernández con Vladimir Putin, durante una visita del exjefe de Estado a Rusia (Foto: AFP)

“Romper un contrato de cooperación internacional implica que se sienten las dos partes y se pongan de acuerdo. Nuestra intención es no hacerlo efectivo de ninguna manera. Es un contrato que no esta siendo usado por ninguna de las dos partes. Pero romperlo unilateralmente significaría tener problemas internacionales”, argumentan.

El convenio dura cinco años (hasta 2026), pero se extiende automáticamente cada año, excepto que una de las partes pida revisarlo o dejarlo sin efecto con tres meses de anticipación.

Según el convenio, Rusia se hace cargo de todos los costos del entrenamiento, ofreciendo perfeccionamiento en prácticas de tiro, guerra electrónica, guerra submarina, capacitaciones para pilotos en vuelo, entre cientos de posibilidades.

El Gobierno no activará el polémico convenio militar que Alberto Fernández firmó con Vladimir Putin

Los militares argentinos tienen la posibilidad de perfeccionar su entrenamiento en los centros de entrenamiento de 25 ciudades rusas entre las que se encuentran Moscú, San Petersburgo, Vladímir, Kostromá, entre otras.

La potencia mundial aportaría los uniformes y el alojamiento y hasta brindaría cursos de idioma por 10 meses para los oficiales argentinos que no sepan hablar ruso.

El acuerdo fue una pieza más del acercamiento entre la gestión de Alberto Fernández y el gobierno de Putin, un vínculo que generó incertidumbre entre los funcionarios de los Estados Unidos. De hecho, desde Moscú el Presidente señaló en una oportunidad que quería que la Argentina fuera una “puerta de entrada” de Rusia a América Latina.

La decisión de no utilizar este convenio responde al acercamiento de la gestión de Milei con los Estados Unidos. Este medio reveló que el Ministerio de Defensa planea adquirir aviones F-16 a Dinamarca con financiamiento de norteamérica. Si bien las negociaciones aún están lejos de terminarse, fuentes oficiales reconocieron que el objetivo es incorporar esas aeronaves.