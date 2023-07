El Gobierno presiona a exportadores para liquidar divisas y les restringe el acceso al dólar oficial

El director de la Aduana, Guillermo Michel, dijo que hay empresas que no ingresaron al país más de US$3000 millones por ventas al exterior, pero que a su vez piden moneda estadounidense al BCRA para importar insumos.

El Gobierno restringió en las últimas horas el acceso al mercado de cambios oficial a un grupo de empresas que no liquidan los dólares de sus exportaciones, en medio de la sangría de reservas que compromete las arcas del Banco Central (BCRA) y la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director de la Aduana, Guillermo Michel, confirmó que la medida se puso en marcha este miércoles: “Tenemos casos de exportadores que no liquidan los dólares de sus exportaciones y van al MULC (mercado único y libre de cambios) y le piden dólares al Banco Central a valor oficial para poder importar”.

“El que quiere dólares para importar, perfecto. Ahora bien, lo que es justo es que si tiene dólares pendientes de liquidar, que los traiga. Hasta tanto, regularice no va a tener la capacidad económica-financiera para poder acceder al mercado de cambios”, explicó el funcionario en declaraciones a radio El Destape.

Según detalló Michel, la suma que las empresas tienen pendiente liquidar US$3100 millones. “Una sola empresa tiene más de 800 millones de dólares. Es un caso que está en la Justicia”, sumó el funcionario de confianza de Sergio Massa.

Sergio Massa junto a Guillermo Michel, director de la Aduana. (Foto: Ministerio de Economía)

La medida había sido anticipada el martes por la noche por el propio ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP): “Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado de cambios hasta que no estén al día con sus liquidaciones”.

El Gobierno lleva varias semanas intentando forzar la liquidación, con una serie de intimaciones enviadas a las empresas para que liquiden el saldo de sus ventas al exterior en un plazo de 10 días hábiles. Según información oficial, hasta la semana pasada 460 compañías que habían recibido intimaciones que garantizaron la liquidación de US$118 millones.

Leé también: Por la suba del dólar blue, el Gobierno advierte que habrá más operativos en la city porteña

En ese contexto, el Gobierno también puso el foco en las compras al exterior “truchas” que les “restan acceso a divisas a las pymes”.

“Había falsos importadores que traían mercadería al país que valía un dólar y la facturaban a dos dólares. El contrabando tradicional ha mutado a estas maniobras de sobrefacturación. Cuando hablamos de importaciones truchas, hablamos de falsos importadores que giraron 700 millones de dólares al exterior por mercadería que nunca trajeron al país”, explicó el funcionario.