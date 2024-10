El Gobierno reglamentará el arancelamiento de las universidades públicas para extranjeros

Además, ajustará los criterios de distribución de recursos en función de cantidad de alumnos y graduados.

El Gobierno se prepara para reglamentar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes en las universidades públicas. Esta medida forma parte de la normativa incluida en la Ley de Bases y, además, propone ajustar los criterios de distribución de recursos en las universidades en función de la cantidad de alumnos y graduados. El presidente Javier Milei oficializará esta normativa en los próximos días, tras las tensiones surgidas por su reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida, que será oficializada a través del Ministerio de Educación, permitirá que las universidades decidan si aplican o no los aranceles a los extranjeros. Además, incluye modificaciones en la distribución presupuestaria y la evaluación del sistema educativo, aunque algunos sectores universitarios expresaron no haber sido consultados previamente. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, señaló que la universidad no acepta estudiantes que no sean residentes.

El debate sobre esta reglamentación ocurre en un contexto de fuerte disputa entre el Gobierno y la oposición, quienes buscan frenar los recortes presupuestarios propuestos para 2025. La UCR y otros sectores de la oposición criticaron la reducción del presupuesto universitario.

Por su parte, los gremios docentes también manifestaron su descontento con la oferta salarial del Gobierno, que consideraron insuficiente para equiparar los sueldos con otros empleados estatales. Estos conflictos se suman a las tensiones políticas que podrían recrudecer durante la sesión especial en el Congreso, donde la oposición buscará defender la ley vetada por Milei.

El capítulo educativo de la Ley de Bases, cuya reglamentación será oficializada en breve, fue diseñado por el ministro de Educación, Carlos Torrendell, y su implementación tendrá importantes implicancias en el sistema universitario argentino, en medio de un panorama de protestas y reclamos por mayor financiamiento.