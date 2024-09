El Gobierno relativizó el ajuste de US$60.000 millones que Milei les pidió a las provincias

Fue esta tarde en Casa Rosada. El diputado José Luis Espert habló de US$20.000 millones. Los mandatarios no asumieron compromisos

Reunión por Zoom del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo con los gobernadores.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron un encuentro semi virtual con gobernadores y funcionarios provinciales para hablar sobre los principales lineamientos del Presupuesto 2025, que este domingo fue presentado por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. El mensaje del mandatario, inédito dado que el presupuesto es históricamente presentado por el ministro de Economía, tuvo una fuerte impronta aludiendo a los mandatarios provinciales y sus números fiscales.

Casi en paralelo a la reunión el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, fijó en U$S 20.000 millones el recorte del gasto provincial. Espert es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y explicó que el gasto público total, Nación, Provincias y Municipios, alcanza al 33% del PIB, estimado en U$S 600.000: de ese total 14% lo gastan las provincias, es decir U$S 64.000 millones “y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser U$S 20.000 millones”.

“Acá lo que tiene que venir es una gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy”, advirtió y se cuidó de poner plazos para que las provincias realicen el ajuste.

En su presentación en el Congreso Milei les pidió a los gobernadores que pongan en marcha un ajuste de US$60.000 millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo. La aclaración más importante fue que esa cifra de ahorro no es en un año, sino que es una meta, un objetivo sin fecha, según reconstruyó LA NACION de fuentes al tanto de lo conversado. “Es una meta a alcanzar. Tal cual lo dijo el presidente. No es en un año”, dijeron desde el Palacio de Hacienda.

El encuentro se extendió por casi dos horas y media. Participaron todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con las ausencias de Tierra del Fuego, La Rioja, Formosa y Buenos Aires.

En las horas previas, y desde la noche del domingo que se habían conocido las declaraciones del mandatario, los gobernadores habían dejado trascender su malestar y preocupación por el pedido de ajuste de Milei. Sin embargo, tras el encuentro y la aclaración respecto de los alcances de la cifra, desde Casa Rosada calificaban el encuentro como “una buena reunión, en un buen clima”.

Fuentes relacionadas con los gobernadores aseguraron que los funcionarios de la Rosada plantearon que la expresión del Presidente “fue discursiva, no se ajusta a los números del presupuesto”. También les pidieron que esperaran unas horas, período en el cual habría unas “correcciones” a algunos errores que hay en el proyecto en lo que respecta a obras públicas. Desde Casa Rosada lo describieron como un tema “menor” que se planteó brevemente por “algún caso particular” y siguió el encuentro.

Mandatarios de distintos partidos coincidieron en que “no hubo ningún compromiso” por parte de ellos respecto al acompañamiento del proyecto. Incluso insistieron en que el tiempo de “las promesas ya pasó” y que Nación debe “empezar a pagar” lo que debe.

Del encuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En medio de la reunión, Francos y Rolandi se retiraron de la Casa Rosada, rumbo a otra reunión. Tras la salida de Francos todo quedó en manos de Caputo y Catalán, rumbo a una reunión del directorio de YPF, en el que ambos ocupan sillas.

La mayor parte del encuentro estuvo en cabeza de Caputo y Guberman, que “fueron presentando el presupuesto, con más detalle y con un análisis muy pormenorizado”. Luego de eso, cada provincia habló de su situación específica y desde Casa Rosada aseguraban que “hubo consenso en la necesidad de eliminar déficit como la manera de avanzar”. En esa línea agregaban la concordancia en la necesidad de un “un esquema sin déficit fiscal”. Y en “generar un modelo que sea sostenible”.

Fuentes oficiales dieron “por saldadas las quejas públicas” y resaltaron que, “de parte del gobierno la idea es que el dialogo sea constante y fluido” con los gobernadores y en ese esquema vendrían en el corto plazo reuniones bilaterales entre Balcarce 50 y las distintas administraciones provinciales. Fue todo muy satisfactorio: “No hubo situación de queja fuerte que haya frenado la reunión”, consignaron.

Reunión por Zoom del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo con los gobernadores.

Del encuentro participaron de formal presencial los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Misiones, Hugo Passalacqua, que llegó acompañado por su ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán.En tanto que la mayoría participó por videoconferencia: Así lo hicieron: los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistió el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Néstor Grindetti; por Córdoba se sumó la vicegobernadora, Myrian Prunotto; el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas, y el titular de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig.

Las únicas provincias sin ningún tipo de presentación fueron Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

F: La Nación