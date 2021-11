El Gobierno responsabilizó al “macrismo” por restringir la compra de pasajes en cuotas

En conferencia de prensa, Gabriela Cerruti aseguró que la medida es “momentánea” y que las reservas del Banco Central son “robustas”

Mientras la disposición del Gobierno de restringir la compra de pasajes en cuotas con tarjetas de crédito, continúa generando críticas, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, ofreció este viernes una conferencia de prensa para defender la medida, a la que calificó de “momentánea”, a la vez que apuntó contra el “macrismo” por haber tenido que adoptar la restricción.

“Queríamos traer algunas aclaraciones, explicaciones y serenidad con respecto a la resolución de ayer del Banco Central. Es una disposición momentánea y específica”, comenzó.

Cerruti sostuvo que la medida “se da en el marco de estar saliendo de la crisis económica de los 4 años del macrismo, de estar saliendo de la pandemia y de las negociaciones de la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri”.

En ese marco, la funcionaria nacional ratificó: “Es una disposición momentánea que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente implica una situación macroeconómica y financiera de la que nos tenemos que hacer cago”.

“Necesitamos fortalecer y cuidar el mercado interno para llevar más trabajo y salud a los argentinos. A veces, en un proceso de crecimiento, hay obstáculos y los tenemos que superar. Esta disposición momentánea nos ayudará a hacerlo y a terminar de encaminar una negociación con el FMI que implica una situación macroeconómica y financiera de la que nos tenemos que hacer cargo, subrayó. Y volvió a apuntar contra el expresidente: “Sostenemos que esta situación la heredamos del presidente Mauricio Macri, pero nos hacemos cargo”.

La razón principal por la que se adoptó esta medida es para evitar que la salida de dólares sea mayor y presionan cada vez más a las magras reservas del Banco Central. Sin embargo, consultada al respecto, la portavoz afirmó que “las reservas del Central están robustas”. En esta línea, adelantó que la disposición “se extenderá o no de acuerdo a las diferentes situaciones que el Banco Central vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina”, explicó Cerruti.

En otro tramo de la conferencia, envió un mensaje a la oposición: “Seamos responsables, no generemos miedo, no generemos terror, no le digamos a la gente que no va a poder viajar más porque no es así”.

“Vamos a poder seguir viajando, viajar es una de nuestras ilusiones y sueños. Se puede viajar, no está en cuestión. Todo el mundo viaja y puede viajar: por placer, por óseo, por cuestiones médicas, porque tengan familiares, por trabajo o por lo que fuera”.​

Respecto de las formas de financiación, la portavoz detalló: “Cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota de la tarjeta, lo podrán pagar financiado por la tarjeta de crédito en los diferentes planes que tienen las tarjetas de crédito a una tasa bastante baja”.

“Estamos hablando puntualmente de que por un tiempo, los viajes se van a pagar en las agencias en una cuota y los que los quieren financiar lo tendrán que hacer a través de las tarjetas de crédito, de créditos o de otras maneras”, agregó.