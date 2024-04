El Gobierno se reúne con la UTA para intentar evitar el paro de colectivos

El encuentro será este miércoles desde las 13 horas, en la Secretaría de Trabajo. En caso de no llegar a un acuerdo, advierten una inminente medida de fuerza.

Este miércoles, la Secretaría de Trabajo convocó a las cámaras de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto y evitar un paro de colectivos en el AMBA.

El encuentro se dará desde las 13:00 en la sede de Callao 124, donde la tensión encrudece el diálogo y obliga al Gobierno a negociar ante la advertencia del gremio.

En caso de que las empresas y los dirigentes no lleguen a un acuerdo, la UTA advirtió que llevará adelante una nueva medida de fuerza este jueves 25 y viernes 26 de abril.

El gremio liderado por Roberto Fernández reclama que al sueldo básico de marzo se le incorpore el bono de $250.000 abonado en febrero (cuando el sueldo inicial alcanzaba los $737.000). Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987.000.

Por su parte, las empresas que operan las líneas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires afirman que no cuentan con fondos suficientes para pagar el aumento salarial. Por eso, señalaron que el boleto mínimo en la Ciudad y Gran Buenos Aires debería pasar de $270 a $340 para poder cubrir los aumentos salariales.

“En esta audiencia no tenemos algo nuevo para decir. No sabemos qué va a pasar con la tarifa y si no nos dicen con qué recursos vamos a contar, no podemos hacer un ofrecimiento a UTA”, plantearon partes del sector.

Desde las compañías operadoras aseguran que les faltan alrededor de $12.500 millones por parte del Estado para hacerle frente a la totalidad del salario de más de 50.000 trabajadores.