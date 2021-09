El guiño de Alberto Fernández para con Cristina Kirchner

Si bien no hubo declaraciones nuevas, Alberto Fernández envió una señal de unidad a su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La crisis que se desató en el Gobierno nacional comenzará a tener definiciones por estas horas y todo indica que habrá una señal de unidad, pese a las diferencias que se hicieron públicas y que mantienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La cronología

Todo comenzó con al dura derrota electoral del domingo en las PASO. Desde ese momento todo es tensión en el Frente de Todos.

Cuando parecía que se unificaban acciones de Gobierno, el miércoles todos los ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner pusieron a disposición del Presidente las renuncias a sus cargos.

Luego habló Alberto Fernández: «No entiendo para qué se apuraron» le confió el Presidente al periodista Mario Wainfeld de Página/12 y descalificó los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y cuestionó la estrategia del kirchnersimo para forzarlo a apurar los cambios en el Gabinete. “Ella (por Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Alberto calificó como «una estudiantina» a los amagues de renuncia y salida del Gobierno del kirchnerismo y consideró que «quisieron acelerar en el barro y, claro, quedaron empantanados».

Apenas unas horas después llegó la fuerte carta de Cristina Kirchner, con críticas a su propio Gobierno y una fuerte denuncia contra el vocero presidencial y hombre de confianza de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi.

«Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo», expresó Cristina.

En este marco, Cristina Kirchner recordó su frase de «funcionario que no funcionan», y aseguró que «el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación», y añadió: «Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio».

El mensaje mediador menos pensado

Luis D’Elía tiene coronavirus y está internado en un hospital. Foto: @Luis_Delia

En medio del ese panorama y las declaraciones cruzadas, Alberto Fernández, como había hecho el miércoles, habló desde el silencio de los «Me gusta» de la red social Twiter.

Y esta vez el «like» fue para un tuit de Luis D’Elia, en el que afirma que «banca» la unidad del Frente de Todos y que quiere unidos a Alberto y Cristina.

«¿De donde sacaron que marchar para fortalecer la figura presidencial de @alferdez es marchar contra @CFKArgentina ? Yo banco la unidad del Frente de Todos Yo banco a @CFKArgentina y a @alferdez unidos».