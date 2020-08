El guiño de Tinelli cuando le preguntaron por la reconciliación con Guillermina Valdés

El conductor no negó la noticia, aunque no quiso dar detalles. Además, desde su entorno aseguran que están dándose una nueva oportunidad.

La reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya es casi un hecho. El periodista Ariel Wolman contó en Nosotros a la mañana que fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están dándose una nueva oportunidad. Y el propio conductor contestó al rumor con un guiño súper cómplice.

“Hablé con tres personas. Con la primera que hablé es con Marcelo Tinelli y me dijo ‘Vos sabés que no hablo del tema’, aunque hizo un guiño de ojo. La segunda persona me dijo ‘Están mucho mejor, intentando un acercamiento’. Y la tercera me dijo ‘Dale para adelante. No es que estén viviendo, pero va muy bien la relación’, así que podemos decir que hay una reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, afirmó el periodista.

Días atrás, Luis Ventura había contado que Tinelli visitaba a la modelo en su departamento del mismo edificio donde vive él y que iba por las escaleras de emergencia para no ser visto por nadie.

«No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia. Hay 16 escalones entre piso y piso. Si uno multiplica 16 por 14, te va a dar 224. Si lo hace tres veces por día, eso te da 672 escalones», comentó el periodista. Tinelli, con buen humor, contestó en Twitter: «Guauuuuu. ¿¿¿1300 escalones por día??? Jaja. Los quiero».

