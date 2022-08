El hermano de un ex funcionario Kganó 100mil pesos en un sorteo delCorreoArgentino

La plataforma del gobierno Correo Compras sorteó quince órdenes por $100.000 cada una, canjeable por uno o más productos de cualquiera de los rubros existentes en su tienda virtual. De la lista de beneficiados, generó indignación ver el nombre del hermano de un importante dirigente kirchnerista.

El Correo Oficial de la República Argentina anunció a los 15 ganadores de la nueva edición de “Compra Correo”, un concurso donde se ofrecían premios de hasta 100 mil pesos, válidos para adquirir productos en su tienda oficial.

El sorteo se realizó el 10 de junio en la Sede Central Operativa de Monte Grande. En la lista de ganadores, se destaca el nombre de Fernando Abal Medina, quien de acuerdo al sorteo participó en la sucursal de San Telmo.

Fernando Abal Medina es el hermano del ex senador del Frente de Todos, Juan Manuel Abal Medina, quien además fue el jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner hasta noviembre de 2013, cuando fue reemplazado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Su apellido llamó la atención en la lista, no sólo por el recuerdo de su padre, Juan Manuel Abal Medina, quien fuera secretario histórico del Movimiento Justicialista, sino también por la relación que mantiene el ex funcionario con el kirchnerismo.

Este mediodía, Abal Medina fue desvinculado por el Fiscal Federico Luciani en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez, junto al actual presidente, Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

La Fiscalía sostuvo que “seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner” y afirmó que “la obra pública ya venía dirigida desde un nivel anterior a las intervenciones de estos funcionarios”.