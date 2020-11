El hombre acusado de ingresar explosivos al país para atentar contra la comunidad judía se defendió: “Es todo mentira”

Apuntado por la justicia, Hassan Zein Aldeen se defendió de las acusaciones El fin de semana se prendieron las alarmas luego de que la embajada argentina en el Reino Unido recibió un mail por vía diplomática, desde Encarnación, en Paraguay, hacia Posadas, con el fin de armar un explosivo, destinado a un objetivo judío.

El principal acusado de transportar el químico, Hassan Zein Aldeen, un hombre de origen libanés de 38 años que hace casi dos décadas que vive en Encarnación se defendió de las acusaciones. Según el mismo detalló, tiene un comercio de electrónica: “Soy comerciante, vivo hace 17 años en Encarnación, no tengo nada que ver con la carga. Soy una persona normal. No estuve detenido, pasó que marcaron mi nombre“, explicó Zein Aldeen al ser entrevistado por FM Show de Misiones. “Yo no sé nada de lo que están hablando. Es todo mentira”, insistió el hombre.

“Hay muchos Hassan en Encarnación. Cualquiera puede ser, pero yo no tengo nada que ver” La ciudad se encuentra próxima a Ciudad del Este que posee una importante comunidad libanesa. “Ya estoy en contacto con la policía, con las autoridades. Pasé un fin de semana raro, porque soy una persona que no tiene problemas con nadie. Me sentí mal, porque es todo mentira, no hay nada que me involucrara”, aseveró. Asimismo, Zein Aldeen negó tener un camión, con el que supuestamente habría querido ingresar al país con los explosivos.

“Me invitaron varias veces a comer asado a Argentina y no pude pasar, no sé por qué. Yo no quiero ningún problema, quiero vivir tranquilo”, expresó el comerciante. Luego, en diálogo con la señal Todo Noticias el hombre sostuvo que quería entrar al país para “visitar a una novia”.

El Juzgado Federal N°6 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, lleva adelante la investigación. Hasta ahora no se halló ninguna prueba en las redes sociales ni rastros de los explosivos en las zonas de frontera entre ambas naciones.