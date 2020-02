El hombre más longevo del mundo reveló su secreto para llegar a los 112 años de edad

El japonés Chitetsu Watanabe es padre de cinco hijos y se dedicó durante gran parte de su vida a trabajar en una plantación de caña de azúcarSe trata de un granjero japonés que nació en 1907 en la ciudad de Niigata. Hace algunos días recibió el certificado del Record Guinness Mundial y se puso más feliz por el reconocimiento.

De hecho, reveló cuál es su secreto para mantenerse con salud y alegre a esa longeva cifra. “Creo que haber vivido con una gran familia bajo un mismo techo, relacionar con mis nietos y bisnietos también ayudó a mantener una sonrisa en su rostro”, aseguró el hombre a los medios locales.

Y continuó: ” Sin dudas, pienso que no enojarse y mantener una sonrisa la mayor parte de los días de tu vida son vitales para sentirte más joven y conforme. Esa simplemente es la clave que me ayudó a mí”.

Chietetsu es padre de cinco hijos y se dedicó durante gran parte de su vida a trabajar en una plantación de caña de azúcar.

“A pesar de que ya no tengo todos los dientes me encanta el budín de natillas y los hojaldres de crema porque no necesitan ser masticados”, contó.

Pero eso no es todo. El hombre sirvió como soldado en la Segunda Guerra Mundial para luego regresar y casarse en su ciudad natal con quien era su novia.