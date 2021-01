El incómodo momento entre Mariano Closs y Juan Simón por el nivel de un jugador de Boca

Conductor y panelista de ESPN F12 protagonizaron el momento televisivo del día mientras analizaban la eliminación de Boca de la Copa Libertadores Ayer por la noche, un muy flojoa manos de Santos y este jueves varios jugadores del ciclo del Xeneize fueron puestos bajo la lupa por su rendimiento con el correr de los años.

Tal como ocurrió en varios programas, en ESPN F12, programa que conduce Mariano Closs, se vivió un debate acalorado sobre los futbolistas que no habían dado la talla para vestir la camiseta del Xeneize, sobre todo en esta última edición del certamen internacional.

En medio del intercambio de ideas, se vivió un incómodo momento al aire cuando el relator preguntó quién había sido el responsable de la llegada de Leonardo Jara a Boca, a quien no consideró apto para esa categoría de club.

“Es antipático tirar nombres, pero de verdad: ¿Jara está para jugar en Boca?”, preguntó Closs en la mesa a sus compañeros. “Hace cuatro años que está en Boca”, le advirtió Juan Simón, ex jugador y uno de los panelistas del programa.

“Dale Juan, dejate de embromar. Tiene problemas de marca, al ataque no sabe pasar. Dale no seas así. Si alguien eligió para que Jara jugara en Boca…”, explicaba el relator, que inmediatamente fue cortado por el propio Simón con un contundente: “Yo”.

Claro, resulta que el actual columnista fue quien entre septiembre de 2014 y septiembre de 2016 era director deportivo del club de la Ribera, cargo al que entre otras opciones le correspondía la elección de refuerzos.

“Ah, ¿vos fuiste? Mirá vos…”, dijo con cierta sorpresa el conductor del programa.“Vos elegís jugadores pero no sabés cómo le puede pesar la camiseta o no. Hace cuatro años que está ahí”, insistió el ex futbolista de Boca.

“No lo usaron nunca Juan, dejate de embromar”, le contestó el relator para cerrar el incómodo momento que se vivió al aire.