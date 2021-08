El increíble caso de la diputada K acusada de “mechera”

La ex subsecretaria Legal y Técnica en la gestión de Domingo Peppo fue captada en un shopping con prendas de vestir en su poder que no había comprado. Sin embargo, no sería la única polémica en la que estaría involucrada. La diputada provincial kirchnerista,Sin embargo, frente al escándalo que podía suscitar el hecho, luego de que la noticia tomara estado público trascendieron diversas acusaciones que la propia ex subsecretaria Legal y Técnica en la gestión de Domingo Peppo habría hecho al director de un portal provincial, crítico de su gestión.

El portal chaqueño Infoqom fue el encargado de revelar el hecho aparentemente cometido por la legisladora: “Apenitas comenzado enero de 2020, a la peronista más fashion la pescaron casi mecheando en el local de la hija de Tinelli, Cher Ginebra, del primer piso del Shopping Sarmiento, donde según ella tres prendas de vestir ‘se cayeron’ solitas adentro de las bolsas que llevaba”, reza el artículo.

Luego de la publicación del mismo, la diputada acusó al director del medio, Carlos Prette, de falsedades en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter: “Jajajaja sos un extorsionador y porque no quise pagarte pauta me amenazaste con sacar o inventar cosas mías. No voy a pagarle a alguien que no trabajó para mí. Es simple. Y las cartas a documento lo dicen. Estoy esperando que me inicie el juicio, casualmente no sucedió. Todo es apriete”.

En esta consonancia, siguió difamando a Prette: “El que se va a comer el juicio sos vos. Porque te grabé el día que me apretaste con el tema pauta. Sos un caradura pero me cansaste, lo que te voy a ganar en el juicio vamos a donarlo a un hospital de niños. No sé de dónde vas a sacarlo nomás. Nos vemos en la Justicia”; a lo que el comunicador atinó a responderle: “No creo que nos veamos en la Justicia. Usted miente”.

Al respecto, la legisladora del Frente de Todos advirtió con un tono amenazante: “Jajajaja vamos a ver…. Eso sí, ahí me va a tocar publicar a mí. Dame menos de una semana. Deje de apretar gente para que le den pauta para su página. Es vox populi acá. ¡Abrazo, estimado!”.

A partir de esa publicación, la funcionaria no realizó más declaraciones. Para sorpresa de muchos, fue su asesor quien se encargó de hablar de su persona con Infoqom: “Éramos compañeros de estudio, teníamos una relación de amistad, compañerismo, de estudiar juntos, había un vínculo (…) Yo estaba desempleado y ella me ofreció trabajo”.

Y continuó: “Me pagó dos meses, y cuando venía el aumento -el de segundo semestre de 2020- me pagó el primer mes de menos y después desapareció (…) Cuando aparecía (Amud) me decía que (no me pagaba) por la pandemia, por los recursos humanos, el banco y bla bla bla”.

Al respecto, el medio chaqueño recabó dos telegramas que dan cuenta de la morosidad de la legisladora. “El primero es del 04 de febrero de 2021, dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a quien comunica que ha intimado a García Amud ‘para que registre la relación laboral vigente desde 1-6-2020 en mi carácter de asesor, con sueldo promedio mensual de 60 mil pesos (…) bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriado y despedido por su culpa’ y avisando: ‘Retengo tareas hasta que usted cumpla con las obligaciones a su cargo’”, indicó Infoqom.

“En el segundo, enviado unos días después, el 21 de febrero, en plenos carnavales, otra vez, aunque ya sin el ruido de los corsos ni con campeones olímpicos cerca, la diputada Amud directamente es acusada de negarse a ‘abonar salarios adeudados correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020 y enero de 2021’, e intimándola a que ‘en el plazo de 96 horas abone indemnización por antigüedad, preaviso e integración mes despido, doble indemnización’ y demás multas de ley”, agregaron.