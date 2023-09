El increíble embajador argentino que representa a Nicolás Maduro

Nota extraída de Clarín por Ricaardo roa

Oscar Laborde, enviado del kirchnerismo a Caracas, defiende el régimen chavista como si fuera uno de sus funcionarios. “Todo lo que se dice sobre Venezuela son calumnias”, proclama.

Normalmente entendemos por embajador a quien se le paga para que represente a su país. Está a los ojos de quien quiera mirar que Oscar Laborde lo entiende de otra manera. A menos que le hayan dicho que lo mandaban a Caracas no para que nos representara ante Maduro sino al revés.

Como si fuera funcionario del régimen, Laborde acaba de proclamar que “fracasó el cerco diplomático y económico que querían hacer a Venezuela, que hoy está de pie. Todo lo que se dice sobre Venezuela son calumnias”. Ni Maduro lo hubiese dicho mejor. Laborde es el mismo que dijo que el avión iraní venezolano retenido en Ezeiza había sido secuestrado ¿por la Argentina?, y que recibió a una ex ministra de Correa, condenada por corrupción, que se acababa de fugar, o dejaron que se fugara, de nuestra embajada en Quito.

Miembro de la patética legión de embajadores militantes, Laborde es un ex dirigente del Partido Comunista que abrazó el credo kirchnerista. Detrás de Venezuela está Cuba y un pasado que añora como si fuera posible resucitar. Y como Cuba, Venezuela es un refugio ideológico que huele a los 70, a tiempos de la Unión Soviética y la Guerra Fría.

Es un país donde no se puede protestar sin ir preso. Una dictadura de la que la gente huye o trata de huir: ya expulsó, como ninguno, a unos 7 de sus 28 millones de habitantes. Quedan muchos otros que no se van no porque no quieren sino porque no pueden. Lo que hay es lo que queda de una nación que tenía reservas monumentales de petróleo y hoy debe importarlo.

El gobierno de Fernández y Cristina anunció que lanza una nueva experiencia de negocios, por llamarla de alguna manera, después de la que montaron en los años de Kirchner y de los 24 viajes de De Vido a Caracas y que terminó en el escándalo de los negociados con Chávez y la valija llena de dólares de Antonini Wilson.

Hay un cambio: esta vez, no habrá embajada paralela como la que entonces armaron, para neutralizar a Sadous, el embajador que destapó la corrupción. Ahora es el propio Laborde el que toma el mando. Su arenga fue destacada por el diario estatal Correo del Orinoco, que fundó Chávez y que tiene como lema “La Artillería del Pensamiento”. Por las dudas alguno se confunda.

El embajador Laborde y su mano derecha Passet, con espacio en el diario estatal Correo del Orinoco.

Mano de derecha de Laborde es Patricio Passet, un busca, de profesión contador, y que conduce la flamante asociación de comercio argentino venezolana con la promesa de inversiones argentinas por 1.500 millones de dólares. Que alguien explique de dónde los sacarán, si tenemos, por lo menos, un rojo de diez mil millones en el Central.

Passet le dijo a Unión Radio: “La mano que nos han dado, el trabajo conjunto, hace que uno tenga más ganas de salir a buscar más inversores que vengan acá y vean lo potencial (sic) y la realidad, porque (…) a los primeros hasta teníamos que pagarle los pasajes…”. ¿Van a invertir 1.500 millones y no tienen para los pasajes?

Venezuela hace todo lo que hacen las dictaduras: enganchar personajes truchos como Laborde y Passet. El socialismo siglo XXI no es más que un Estado corrupto y policial. De su economía, nosotros, que mejor no hablemos, podemos hablar: está desquiciada y al borde del abismo. Retrocederá este año casi el 5%. La inflación hasta asusta aquí: entre enero y julio fue de 113% y llegaría en diciembre a 400% anual, pese a la dolarización resuelta por el régimen.

Maduro es el más denunciado por violaciones a los derechos humanos. Hay cientos de presos políticos. Lo dice una organización fundada por un argentino sobreviviente de la ESMA. Abundan las bandas parapoliciales, tan democráticas y patrióticas que han matado a miles y torturado a otros tantos.

Las denuncias sobre la represión podrán nutrirse en breve del testimonio ante la Justicia norteamericana de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia del chavismo. Carvajal fue extraditado el mes pasado desde España a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, y deberá informar sobre sus vínculos y los del régimen con las disueltas FARC colombianas y carteles dedicados a ingresar drogas en Estados Unidos y México.

Primero héroe bolivariano y luego caído en desgracia y degradado, reconoció en el 2021, cuando fue detenido en España, que los 800.000 dólares de las valijas de Antonini Wilson eran para la campaña de Cristina y que otros 20 millones ingresaron sin problemas, en vuelos desde Caracas. En la Argentina, aún no hubo sentencia.

Pretender que Venezuela es una democracia es como pretender que fue Ucrania la que invadió Rusia. En algo de eso anda, desorientado, el Papa Bergoglio, que a jóvenes católicos rusos les recomendó seguir “el ejemplo” de dos Zares: Pedro el Grande y Catalina, ídolos de Putin porque, cada uno a su modo, expresan la voluntad de la expansión rusa sobre Europa, lo que supone liquidar todo esbozo autonómico de Ucrania.

Volviendo a Venezuela y por si quedaran dudas sobre lo que pasa: una de las principales opositoras, María Machado, que tiene prohibido salir del país, fue inhabilitada para postularse por 15 años. Sobre ella ironizó Diosdado Cabello, uno de los que corta el bacalao: dijo que quería dialogar con la oposición “para decirles que se preparen porque vamos a seguir 200 años en el poder”.

Lo de Maduro no es un populismo de izquierda, es una dictadura. Los asesinados tienen aquí, en el barrio de Flores, un Espacio para la Memoria. Un mural con los colores de la bandera venezolana y una placa con los nombres de las al menos 294 personas muertas en protestas. Tal vez un día sean también recordadas en la embajada argentina en Caracas.