El insólito cruce entre Jorge Rial y el Pastor Giménez luego de que ofreciera alcohol en gel por $1000

La polémica comenzó luego de la difusión de un video en que el Pastor le pedía $1000 a sus oyentes para echarles alcohol en gel en la mano

“Vos dijiste que ibas a poder vencer al coronavirus con el alcohol en gel y ese nardo. Estás jugando con el terror y la esperanza de la gente en un momento en el que no hay ni vacuna y se está muriendo la gente. ¿A vos te parece bien eso?”, le propició Rial al comienzo de la nota y continuó: “Es una cuestión de ciencia, no de fe. Es una vacuna, esto no se salva solo con fe. Respeto que es importante la fe, pero no es solo con eso”.

Cuando el Pastor le retrucó “¿vos creés que la gente es tonta?”, Rial le dijo: “Vos también a veces la tratás de tonta pidiéndole mil pesos. No podés pedirle una luca por el alcohol en gel en este momento de desesperación”. La respuesta de Giménez fue nada más y nada menos que: “Pero son mis discípulos, campeón”.

Allí, el conductor le dijo de todo: “¿Porque son tus discípulos hacés lo que querés? Sos un comerciante nada más. Vos te escondés en lo espiritual para comerciar. Vos sos de los que piensan que hablen bien o mal, está bien. No es así, lo que estás haciendo no está bien. Veo a una pesrona que usa la fe del otro para vender cosas bajo el nombre de un pacto”.

Antes de terminar el móvil, el Pastor aseguró que en Intrusos le “habían dado una mano” al mostrar las imágenes ya que sus redes recibieron muchas visitar. Tras esto, Rial aclaró: “No, no te dimos una mano. No somos socios de tu mentira, no avalo ni avalamos lo que vos dijiste. Le digo a la gente: tengan fe pero crean en la ciencia. Decís que vamos a ser el país con menos víctimas y sos un irresponsable. ¿Quién te hizo profeta? Es imposible hablar con vos, el mensaje que diste ese nefasto. Le sacaste guita a la gente que se la tenés que dar”.