El insólito método de una pareja en un avión para protegerse del contagio de coronavirus

La pareja llamó la atención de los que viajaban con ellos en Australia

La epidemia de coronavirus está sacudiendo al mundo y haciendo que miles de personas, especialmente en China, usen barbijos para evitar contagiarse con el virus. Sin embargo, algunos van demasiado lejos.

Una usuaria de Twitter compartió un video de una pareja que fue mucho más allá para protegerse: se cubrió con un “traje” de plástico durante un vuelo interno en Australia.

En la descripción, la chica escribió: “Cuando estás súper asustado por el coronavirus”.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1