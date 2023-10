El insólito momento de Mauricio Macri en Harvard: fue presentado como el “ex presidente de Venezuela”

En su recorrido por Estados Unidos, el líder del PRO visitó la universidad donde estudió en la Business School para participar de un foro junto a expertos en estudios latinoamericanos.

Durante una charla en la Universidad de Harvard, la moderadora Alicia Yamin cometió un insólito error al presentar al expresidente argentino Mauricio Macri como el “ex presidente de Venezuela”. La confusión fue notoria y generó risas en el público presente.

Yamin comenzó la presentación diciendo: “Esta noche compartimos el foro con Mauricio Macri, ex presidente de Venezuela de 2015 a 2019”. Inmediatamente, se dio cuenta de su error y trató de corregirlo, explicando que estaba trabajando en un proyecto relacionado con Venezuela. Macri, con humor, respondió diciendo: “Saludos a Maduro y a su horrible dictadura”.

El ex presidente argentino participó en un foro en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard junto a expertos en estudios latinoamericanos. Durante la charla, Macri habló sobre su gobierno, las dificultades que enfrentó y las próximas elecciones en Argentina.

El referente de Juntos por el Cambio participó del foro junto a la investigadora principal en Salud y Derechos Globales, y moderadora, Alicia Yamin, y Steven Levitsky, Profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, Profesor de Gobierno y Director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos. Sin embargo, el insólito error en su presentación como “ex presidente de Venezuela” se convirtió en un momento destacado de la charla y generó comentarios en las redes sociales.

En lo que respecta a su disertación, el expresidente habló de su gobierno, opinando que “tuvo que atravesar un fuerte status quo, fuerzas que siempre están detrás deteniendo los cambios”, pero que “eso se va a terminar el próximo 10 de diciembre”.

“Quizás somos es el país en donde el populismo ha sido creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo”, consideró y agregó que “Argentina necesita un profundo cambio para reestablecer las reglas y las leyes para deshacerse de los mapas que han atrapado al país por décadas”.

A su vez, apuntó contra otro sector de la política. “Uno de los desafíos que tenemos en un sistema fragmentado con dispositivos tecnológicos es que, gracias a las redes sociales, podés crear candidatos sin necesidad de estructura política ni mucho dinero. El peor ejemplo es lo que pasa con Pedro Castillo en Perú”, dijo.

Posteriormente fue interrogado sobre su relación con Javier Milei: “Solo me junté con Javier Milei una vez. Él me votó en las elecciones de Boca, en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y en las elecciones nacionales. Pero no tengo una relación cercana”. “El riesgo más grande de Milei es que está aislado. Y alguien aislado no puede cambiar las reglas”, añadió.

Finalmente, sobre las elecciones, remarcó su apoyo hacia Patricia Bullrich y analizó: “Las otras propuestas tienen quizás algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas por las que estuve peleando por muchos años, pero otras ideas no son razonables. Principalmente el problema es tener las habilidades y la experiencia para armar un equipo nacional. Esa experiencia es lo que Patricia Bullrich está ofreciendo”.