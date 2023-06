El insólito video que publicó Wado de Pedro junto a Esteban Lamothe en sus redes sociales

El ministro del Interior y posible candidato presidencial del Frente de Todos realizó un video junto al actor. “¿Vas a ser candidato o no?”, fue una de las preguntas.

A dos semanas del cierre de listas, el ministro del interior, Wado de Pedro, realizó un video junto al actor Esteban Lamothe en el que intercambiaron roles y jugaron con su parecido físico que es comentado en las redes sociales. Conversaron sobre sus vidas, la política y sus profesiones.

“Una charla repleta de coincidencias que aborda los aspectos de ambos mundos: político y artístico”, así se presentó el video de 12 minutos que fue publicado por De Pedro en su canal de You Tube y replicado en sus redes.

“El problema es cuando la persona se cree el personaje o el personaje se come a la persona. Me parece que ahí está el equilibrio que tiene que hacer uno”, dijo el ministro, quien también se refirió al poder dentro de la política. “Administrar el poder confunde, marea, es difícil sobrellevarlo, saber cuál es el límite“, comentó para lugar referirse a la situación del peronismo: “Es importante saber que es un ‘nosotros’”.

“Si hoy me tengo que hacer candidato o no; si tengo que hacer tal cosa, si soy ministro o no, es porque hay gente, amigos, compañeros, familia que contiene“, continuó De Pedro.

Por su parte, Lamothe, quien participó de aclamadas series como “El Marginal”, hizo referencia al parecido físico entre ambos. “A mí me pasa que me confunden con vos, pero no me doy cuenta. Algunos me dicen ‘Ey, Wado’, como diciéndome ‘sos parecido a Wado De Pedro’, y otros me lo gritan y no sé si me lo dicen en serio o no”.

Un tema que no pasó desapercibido y que enfatiza aún más una posible candidatura de De Pedro fue cuando hizo referencia al comentario que realizó el periodista Gabriel Levinas días atrás, quien comentó que por tener dificultad en el habla el Ministro no podía ser candidato.

“Cuando un periodista dijo ´Wado no puede ser no sé qué, porque tiene que dar un discurso, porque en el peronismo se habla’ y todo eso, llamé a un cantante conocido, que para mí es impresionante, y le pedí el número de su fonoaudióloga, con la que ya me reuní. Igual duele”, dijo De Pedro.