El intendente de El Bolsón advirtió que las tierras tomadas se revenden por las redes sociales

El intendente de la localidad rionegrina afirmó que detrás de las tomas realizadas en distintos puntos turísticos de la provincia «hay un negocio».

En medio del contexto actual de pandemia y el crecimiento constante de casos a lo largo y ancho de la Argentina, una nueva crisis pisa fuerte en algunos puntos estratégicos del país y comienza a dividir las aguas: la toma de tierras llevadas a cabo por distintas comunidades. En este caso, El Bolsón ha sido una de las ciudades afectadas, donde los ocupantes han elegido las zonas del Mirador del Azul y Cabeza del Indio como lugar de asentamiento.

El intendente de la localidad rionegrina, Bruno Pogliano, advirtió que se continúa avanzando con la toma en áreas de bosque que son recursos turísticos fundamentales para la región. En ese sentido, en una entrevista con el diario La Nación, comentó que pidieron una orden de desalojo pacífico pero el responsable de emitirla debía ser el juez federal Gustavo Zapata, de Bariloche: “Las tierras son federales, son del INTA y, por lo tanto, la competencia es nacional.”

“Nosotros pedimos el desalojo. No un desalojo violento, sino pacífico. El sábado los vecinos de El Bolsón marcharon para pedirle esa medida al juez. Queremos recuperar el lugar para todos.”, exclamó.

En el marco de la división de aguas y posturas, la fiscal federal Silvia Little había expresado que en la ocupación de tierras no consideraba que hubiese delito alguno y no lo tipificaba como usurpación ya que no se habían violentado alambrados.

En referencia a si las agrupaciones que llevan a cabo la toma poseen apoyo político, Pogliano dejó entrever que existe alguien detrás para manejar este tipo de cuestiones pero no puede asegurar quién: “Llama poderosamente la atención el nivel de organización. En este caso no hay reivindicación de pueblos originarios. Pero no podemos afirmar quién está detrás.”

La ocupación de tierras comenzó hace dos semanas durante la jornada matutina de un viernes. Por la tarde ya se contabilizaban alrededor de 130 familias instaladas y se llegó a registrar que venden los lotes a través de las redes sociales. “Fue de golpe, con velocidad y un alto nivel de organización. Aparecen familias llegadas de otros lugares, que fueron trasladadas. Y ya detectamos que algunos están revendiendo los lotes por las redes sociales.“, declaró Pogliano. Así mismo, considera que “puede haber necesidades, pero también se huele un gran negocio por atrás.

No es la primera vez que ocurre el intento de revender un terreno perteneciente al INTA, en este caso. “Es un verdadero disparate. Pero ya ocurrió en Loma del Medio. Primero fueron dos familias y ahora allí hay 5000 personas viviendo, y compra y venta de lotes de tierras federales. Eso fue en el 2011 y también pertenecen al INTA.

Las diferencias en torno a la cuestión de seguridad vuelven a ser tema de debate entre Sabina Frederic y Sergio Berni. En lo que respecta a la ministra de Seguridad de la Nación, la funcionaria dijo que la toma de tierras no es un tema que le corresponda a su área, mientras que el ministro bonaerense de la misma cartera catalogó la usurpación de terrenos como delito.

Por su parte, las fuerzas federales llegaron cuando ya había 200 familias instaladas. El intendente de El Bolsón expresó su preocupación con respecto a la portación de armas de varios ocupantes: “Algunos de los ocupantes tienen armas. Hay sectores vinculados a la delincuencia. Nosotros presentamos un amparo ambiental en la justicia provincial. Lo aceptaron. Eso nos permitió armar retenes para frenar nuevas ocupaciones.”