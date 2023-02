El kirchnerismo, en su fase de agonía

Nota extraída de Clarín por Eduardo van der Kooy

Las deserciones en el Senado son una señal de fin de ciclo para Cristina. También, una controversia central abierta en torno a su relato: la proscripción que invoca.

La Argentina se está enfrentando a una doble encrucijada que se agrava. La crisis económica no representa ninguna novedad. Lo es, en cambio, el estado líquido de las coaliciones que han venido apuntalando el sistema político casi desde que resultó superada la gran crisis del 2001.

No se recuerda, a propósito, un año electoral tan misterioso como el presente. Al menos desde el 2003, cuando Néstor Kirchner se coronó presidente por la deserción de Carlos Menem en la segunda vuelta. Esa coronación llegó con apenas el 22% de los votos. En 2007 se produjo la cesión monárquica del mando a Cristina Fernández, frente a un estado colectivo de observación. En 2011 llegó la abrumadora reelección de la dama, acicateada por factores más potentes que su gestión. En 2015 estaba consolidada la alternativa de Cambiemos. En 2019 era cantado el epílogo de Mauricio Macri que se consolidó cuando Cristina inventó el artefacto electoral con Alberto Fernández como candidato a presidente. Observando aquel recorrido podía llegarse a una conclusión: al ocaso de la fuerza en ejercicio del poder se contraponía siempre una alternativa.

La realidad señala ahora un grado de desvertebración en el Gobierno y en el Frente de Todos como nunca se vio después de la gran crisis de este siglo. El problema radica en que también parece vacante todavía la expresión política que podría reemplazar al oficialismo desquiciado. Juntos por el Cambio no termina de consolidarse internamente. Existen dos factores que introducen otra pincelada en el paisaje. La irrupción del diputado libertario Javier Milei; un nivel de profundo hartazgo social que arroja sombras acerca de cualquier viabilidad futura.

Uno de los problemas centrales de aquel panorama es el papel que atañe a los líderes de las fuerzas principales. Cristina y Mauricio Macri, pese a sus anemias políticas, continúan participando del juego. Con la vicepresidenta se da una situación singular: es de acuerdo con las encuestas la dirigente que conserva el mayor caudal de votos. Insuficiente para ganar. Llama la atención, pese a eso, el deterioro político que la viene acompañando desde dos momentos: la derrota en las legislativas del 2021; el progreso de algunas de sus causas por corrupción, una de las cuales tiene en primera instancia una condena a prisión de 6 años.

Marzo vendría cargado, en ese terreno, con otras novedades. La Sala I de la Cámara de Casación Penal debe resolver si invalida el sobreseimiento dictado a Cristina y sus hijos en la causa los Sauces-Hotesur y eleva el pleito a un nuevo juicio oral. El peor de los escenarios. La tendencia en ese tribunal no sería auspiciosa. Pero detenerse en el pasado sería, tal vez, soslayar los problemas políticos profundos que se incuban en torno a la vicepresidenta.

El desmembramiento producido en el bloque oficial del Senado asemeja a un boicot dentro de lo que estos años ha sido su reino. Cristina hizo allí lo que quiso. Al punto de dividir ficticiamente al oficialismo para ganar representantes en el Consejo de la Magistratura. Abrió de paso un conflicto con la Corte Suprema. Nunca pensó que por allí mismo se filtraría el sopapo. Dos de los desertores (Edgardo Kueider y Carlos Espínola) pertenecían al Frente Nacional y Popular ligado al PJ. Los otros (Guillermo Snopek y María Cataflamo) a Unidad Ciudadana. Máscaras inventadas para llevar adelante la guerra judicial.

Habría que reparar en otro par de detalles. Cataflamo responde al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Enfrentado con su hermano Adolfo, devenido cristinista. Todos los renunciantes convergieron en un grupo que se llamará Unidad Federal, bajo el timón de la cordobesa Alejandra Vigo. Esposa del gobernador peronista Juan Schiaretti. Estuvo cerca de sumarse un senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowsky, que tiene un vínculo inestable con el gobernador Omar Perotti. El resquebrajamiento posee, por ende, otras profundidades. Tampoco se trata de un repentino conglomerado opositor. Simplemente de senadores que toman distancia por necesidades políticas propias en un tiempo político que refleja fin de ciclo.

Con esta nueva radiografía del Senado, el oficialismo quedará con 31 miembros. Para el quórum se requieren 37. Resultará insuficiente la ayuda habitual que le brindan los aliados de Misiones, Rio Negro y La Rioja.

Otra dificultad inesperada se le plantea a la vicepresidenta en el plano del relato político. Después de su condena por la causa Vialidad (obra pública en beneficio del empresario K Lázaro Báez) Cristina formateó un argumento en torno a su “proscripción” que le impediría competir. Lo del supuesto renunciamiento fue una endorfina que hizo propia La Cámpora. Pues bien, desde el corazón del sistema oficialista ha comenzado a ser apedreada aquella tesis proscriptiva.

El primer cascote lo lanzó Aníbal Fernández. El ministro del Interior explicó que Cristina no tiene ningún impedimento para presentarse a elecciones. El kirchnerismo presume que tal audacia habría contado con la venia presidencial. La discordia que desató la interferencia colocó en jaque el «operativo clamor” que venía pergeñando el camporismo. Con la bendición de la vicepresidenta, imaginaba una gran manifestación para el 24 de marzo. Otro aniversario del golpe de 1976. Bastó una irrupción de Estela Carlotto para que todo se derrumbara en un minuto. La Abuela de Plaza de Mayo, con criterio, explicó que no le parecía correcto mezclar la tragedia de los desaparecidos con asuntos de la política. La presunta “proscripción”, para ser literales.

El kirchnerismo debió retroceder envuelto en el desconcierto. No podía colocar en riesgo el patrimonio de aquella infausta fecha de la cual supo apoderarse. Ligada a la defensa de los derechos humanos. Únicos estandartes que le va quedando ante sus fieles. El ajuste de la economía destruye los restantes. Ese ajuste improvisado denota otra realidad: la debilidad estructural y conceptual de la organización (La Cámpora) que el matrimonio Kirchner imaginó como herramienta de un trasvasamiento generacional.

Esa verificación encuadra mejor las conductas de Alberto. El mandatario, portador político de un cuatro de copas, se dedica a desafiar al kirchnerismo con su proyecto de reelección. No solo desoyó las advertencias que le hicieron en la indigente mesa política. Hizo una extravagante puesta en escena desde la Antártida para ratificar que continúa en la pelea. “Solo se bajará si tiene dos seguridades: que haya un candidato mejor que él y que se realicen las PASO con varios competidores”, explicó uno de los dos funcionarios que está pegado a él.

Los kirchneristas creen descubrir detrás de Alberto otras maldades. Regresó Daniel Scioli a la palestra con su tono afilado de pastor. “Soy el de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuenten conmigo. Yo cuento con ustedes”, dijo en una carta que divulgó en las redes. Nada que no se parezca a un lanzamiento. La duda es si fue un impulso individual o algo coordinado para disuadir al kirchnerismo de la posibilidad de una fórmula única.

El calendario reciente tiene un registro. Scioli viajó junto a Alberto a Misiones el 17 de febrero para inaugurar la ampliación de un módulo de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Misiones. Actividad curiosa para un embajador en Brasil. En ese periplo tuvieron un diálogo a solas que conocen solo ellos dos. El primer gesto posterior público de Scioli fue su lanzamiento virtual. Asi se interpretó incluso en una nota del diario O Globo, de San Pablo.

Juntos por el Cambio no parece tomar cuenta del deshilachamiento del Frente de Todos. Sus dirigentes poseen diagnósticos distintos lo cual hace pensar sobre el rumbo que tomarían en caso de transformarse en Gobierno. Horacio Rodríguez Larreta lanzó su campaña con el libreto de enterrar la grieta. Patricia Bullrich hizo lo mismo pero aupada en fomentar la polarización. Si gana uno o gana el otro en las PASO, ¿podrán luego retener en la general el caudal de su adversario? Ese interrogante se extiende a distritos en los cuales perduran las disputas: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, nada menos. El toreo llegó a tal punto que la ex ministra de Seguridad cuestionó a la Ciudad por no usar las pistolas Taser. Aníbal ofició de Samoré y dijo que las armas pueden estar a disposición de las autoridades porteñas.

Rodríguez Larreta administra un dilema. Es la figura con mejor imagen a nivel nacional. Pero no logra transformar masivamente esa ponderación en votos. Se trata de un mismo fenómeno que consignan las consultoras ARESCO e Isonomía. Al revés de lo que sucede con Cristina: posee buena imagen muy acotada pero la traduce en sufragios.

Otro factor que ayuda poco en Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO, es el comportamiento fantasmagórico de Macri. Aparece y desaparece. El día de la trifulca entre Larreta y Bullrich emergió junto a María Eugenia Vidal. Aplazó un acto de presentación de su libro para viajar a Roma por una ocupación de la FIFA. Serán otros 10 días de ausencia.

La oposición permanecerá asi enredada en sus propias peleas y la impotencia para hacerse notar en una vida institucional paralizada. Le queda apenas el forcejeo con el kirchnerismo en la comisión de Juicio Político a la Corte Suprema en Diputados. El oficialismo contó con la colaboración de dos jueces , Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, que sin la obligación de tener que hacerlo concurrieron personalmente a prestar testimonio. La apuesta K escaló con la convocatoria al fiscal Carlos Stornelli, que posee inmunidad para comparecer. Simplemente, el juego continúa