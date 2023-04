El kirchnerismo le advirtió a Alberto que deberá conseguir candidatos propios para armar su boleta

El sector que responde a Cristina Kirchner tiene pensado vaciar las listas del Presidente en caso de que insista con su sueño de presentarse a la reelección

El kirchnerismo ya tiene definida su próxima jugada si Alberto Fernández insiste con su sueño de reelección. Con el diálogo roto hace meses, el sector que responde a Cristina Kirchner le advirtió al Presidente que deberá conseguir candidatos propios -gobernadores, legisladores e intendentes- para armar su boleta en las PASO.

El objetivo, claro, es vaciar las listas del primer mandatario y meterle presión para que decline de su sueño de ir por la reelección.

Esta semana, el ministro del Interior,Eduardo “Wado” de Pedro,uno de los referentes de La Cámpora y posible postulante en las elecciones,confirmó que el Frente de Todos definirá su candidato presidencial entre dos listas: “Si no se logra la unidad de un candidato,hay que ir a una PASO para ordenar el espacio. El Presidente definió una estrategia hace tiempo. Desde el frente le pidieron discutir parte de la misma, pero no hubo y no existió el ámbito para discutirla”.

“Lo que nos queda hoy es eso: ir a una elección, que haya PASO. Sería muy bueno que Alberto se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir quien es el mejor candidato”, sentenció, poniéndole punto final a meses de especulaciones e idas y vueltas entre el camporismo y la Casa Rosada.

Ni siquiera el gobernador Axel Kicillof acompañaría la lista de Alberto Fernández. (Foto: Télam)

Según confirmaron a TN fuentes del kirchnerismo, la estrategia pasa por debilitar al Presidente, dejándolo solo: así, Alberto deberá prepararse para conseguir sus propios candidatos en todas las categorías de la boleta, una tarea difícil por el alto número de dirigentes que se necesitan y el apoyo de la mayoría del peronismo a CFK.

Desde el entorno de la vicepresidenta advierten que ni siquiera el gobernador Axel Kicillof iría “pegado” al nombre de Alberto Fernández.

Mientras tanto, los dirigentes K insisten en el “operativo clamor” por Cristina Kirchner y advierten que el 25 de mayo podría ser la fecha en la que la Vicepresidenta defina públicamente su futuro electoral.

El intendente K de Ensenada, Mario Secco, aseguró en una entrevista con Nacional Rock que “está dentro de las posibilidades” que Cristina Kirchner anuncie el 25 de mayo -en el marco de un nuevo aniversario de la asunción al poder de Néstor Kirchner– si, finalmente, volverá a competir por la presidencia o en qué dirigente delegaría esa responsabilidad.

Del otro lado de la grieta del oficialismo, en tanto, Alberto Fernández por ahora insiste en que “no está pensando en su reelección” sino en “la victoria del Frente de Todos”.

Tanto en su viaje a Washington como a su regreso, el Presidente evitó responder si volvería a integrar una fórmula electoral junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y postuló que el contexto nacional e internacional obliga a “democratizar” al Frente de Todos.