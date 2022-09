El kirchnerismo tuvo su 17de octubre:una plaza militante para construir la candidaturaCristina2023

Nota extraída de TN por Jesica Bossi

Luego del atentado, en La Cámpora sostenían hacer un giro en la comunicación: del lawfare y el “Partido Judicial” a las mesas el conurbano con el slogan “Paz, Democracia y Justicia Social”.

El kirchnerismo tuvo su 17 de octubre por adelantado. El acto de liturgia que buscaban hace semanas, en medio de pelea contra la Justicia, lo terminó de activar el ataque a Cristina Kirchner. La vicepresidenta podría haber dado un discurso para cerrar con broche de oro la postal peronista. Pero, a pesar de las gestiones, declinó hablar ante la multitud.

No trascendieron los motivos por los que prefirió el silencio. Si fue una decisión política o personal. Lo que sí contaron en su entorno es que el shock fue posterior al hecho: dicen que no percibió el gatillazo del arma sobre su cabeza porque se agachó para levantar un libro que iba a autografiar.

El atentado difumina pero no borra las internas dentro del Gobierno. El Presidente no apareció en la Plaza de Mayo para alivio de la militancia K. Las palabras por cadena nacional no cayeron del todo bien entre los más críticos, como tampoco fue acordada la medida del feriado nacional.

La sensación entre funcionarios y dirigentes es que la convocatoria tocó una “fibra emocional”. En una primera lectura, creen que el intento de homicidio conmovió a sectores que no apoyan al oficialismo y, sobre todo, a los que votaron al Frente de Todos pero están disgustados con el Gobierno.

Miles de personas se manifestaron en repudio al ataque a Cristina Kirchner. (Foto: Leandro Heredia /TN)

“Esto nos va a ‘ensanchar’”, se ilusionaba un referente que estuvo arriba del escenario. Parece un sueño imposible ampliar la base de sustentación del núcleo duro, en especial porque la crisis económica está al tope de las preocupaciones de la sociedad.

El mensaje desde el Gobierno no es de apertura. El documento que se leyó en el acto pidió por “la unidad nacional, pero no a cualquier precio”. “El odio, afuera”, fue la frase final. ¿Qué es exactamente el odio y quién lo encarna? Es muy difícil entablar un llamado al diálogo sin hacer antes una autocrítica.

Y más cuando Alberto Fernández planteó la teoría del “discurso del odio” para responsabilizar a los medios y la oposición. No es nuevo en su gestión, que dedicó recursos y seminarios al tema. Gustavo Beliz incluso llegó a recomendar la regulación de las redes sociales para evitar que “intoxiquen la democracia”.

Wado de Pedro, uno de los más cercanos a la vice, no esperó los resultados de la investigación y ya sentenció: “No es un loco suelto ni es un hecho aislado. Son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos”.

La batalla contra los “medios hegemónicos” siempre fue combustible para los K, esencia de su identidad. Hace unos días, Cristina Kirchner recibió en su despacho a Pablo Iglesias, líder de Podemos. El español le llevó un regalo que ella se ocupó de mostrar en sus redes: el texto “Medios y cloacas. Así conspira el Estado profundo contra la democracia”.

Los puentes de diálogo se edifican con el tiempo, y las señales no eran ni son en ese sentido. El Gobierno no pretendió hacer, a partir del atentado, un acto en defensa de la democracia. No llamó a representantes de otros partidos. Fue una plaza militante para sumar respaldos y construir un camino a 2023.

«12 años de amor», dice un cartel hecho en forma de corazón en referencia a los 12 años de gobierno kirchnerista, en la marcha en repudio al ataque a Cristina Kirchner. (Foto: Leandro Heredia / TN)

No está claro cuáles son los próximos pasos, aunque la intención es persistir en la calle. Pablo Moyano y los gremios más cercanos al kirchnerismo perdieron la pulseada en la CGT. Querían un paro el lunes. Y, en el combo, una marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia. “Hay que presionar hasta quebrarlos”, decían los más confrontativos, sobre jueces y fiscales. Los “gordos” frenaron esta idea, pero no quedó completamente descartada. Solo en stand by.

En La Cámpora, sostenían como propuesta armar mesas en los barrios del conurbano con el slogan “Paz, Democracia y Justicia Social”. Es decir, hacer un giro en su comunicación que hasta ahora se enfocaba en el lawfare y el “Partido Judicial”.

El «santuario» Uruguay y Juncal, en la puerta del edificio donde vive Cristina Kirchner, no es el único elemento religioso que alimenta el relato kirchnerista. (Foto: Nicolás González / TN)

El “santuario” de Juncal y Uruguay, así bautizado por Andrés Larroque, no es el único elemento religioso que nutre la actualización del relato kirchnerista. Aparecieron pintadas que hablan del “milagro” de Cristina y también una ilustración que lo muestra a Néstor Kirchner salvando a su esposa del disparo. La llamada telefónica del Papa también hizo lo suyo.