El Kun Agüero sufrió una arritmia en medio de un stream con Ibai

El exfutbolista se agarró el pecho por unos segundos y dijo que le “agarró una mini arritmia” ante la mirada perpleja del streamer español.

Como ya es costumbre, Sergio Agüero se encontraba charlando de manera distendida y pasando un buen rato en un stream con Ibai Llanos. Sin embargo, todos los espectadores y el propio streamer español quedaron atónitos luego de que el Kun contó que había sufrido un episodio de arritmia durante la transmisión.

"El Kun Agüero":

Por lo que le ocurrió durante un stream en Twitch pic.twitter.com/nzQuglf9LG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 30, 2023

“Uff, creo que… Creo que me agarró una mini arritmia”, dijo en vivo el exjugador del Manchester City tras varios segundos de silencio donde se tomó el pecho, midió sus pulsaciones y luego agarró su celular para ver si el chip que tiene en su corazón le marcó alguna anomalía cardíaca.

Ante esta respuesta del Kun, Ibai se quedó helado por un segundo y luego contestó: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”. A lo que el ex Barcelona respondió: “No, porque tengo un chip, y me va a detectar… mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”.

Tras revisar su celular, Agüero comentó: “Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé. Sentí algo raro, como fuera de circuito”. Luego, como es costumbre, bromeó con lo ocurrido y seguidamente Ibai sugirió terminar el directo y segundos después se despidieron.