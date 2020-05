Kevin Benavides en Sálvese Quien Pueda.(SQP)

Ricky Sanz, conductor de SQP, y Kevin Benavides, piloto oficial del Honda Rally Team, inician una nueva transmisión en vivo, de este segmento “SQP” (Sálvese quien pueda) Entre saludos e intercauy relajado y agradable.

RS: ¿Cómo venís con esta cuarentena? Haciendo referencia al aislamiento obligatorio que se dictaminó el pasado 20/03/2020.

KV: Bien, la verdad la estoy aprovechando a full para recuperarme de viejas lesiones, (de hombro y de una pierna) Entrenando mucho, poniéndome más fuerte y trabajando mucho la parte física. Haciendo referencia a estar al máximo nivel para cuando se normalice el ámbito de las competencias.

Por parte me viene bien este descanso, no en estas circunstancias, aclaró, el corredor de rally Dakar, penando por la propagación de esta “pandemia”.

Desde el año 2015 que comencé con la disciplina del rally, el calendario año tras año siempre fue muy arduo, y prácticamente no tuve descanso. Así que vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. (Alentando a su mejora física).

RS: Veo mucho en redes sociales y en varios “posts” que subís a tus cuentas, el “bunker” de entrenamiento que te armaste.

KV: Si la verdad que tenemos para entretenernos acá, comenta entre risas el joven piloto. Pudimos armar un taller, un circuito y un gimnasio “que era nuestro sueño” expresándose en plural y refiriéndose a su hermano Luciano Benavides corredor actual del equipo Husqvarna de rally. Así que estamos todo el día metidos acá.

RS: ¿Cómo dividen los talleres, sabiendo que ambos tienen contratos por marcas diferentes? (Kevin por parte del equipo Honda y Luciano por parte del equipo Husqvarna).

KV: Tenemos dos sectores, divididos, el de Honda con toda mi estructura y mi gente de trabajo y el de Husqvarna por otro lado, donde desarrollan cuestiones internas de ellos. Y así mantener los contratos de confidencialidad entre marcas.

RS: Contame el lado “B” del Dakar, llevándolo a la realidad. ¿Una persona común y corriente, puede correr un Dakar?

KV: Sí, claro que se puede, de hecho, son la gran mayoría. Dentro de los 180 corredores del Rally Dakar, solo 20 o 30 son pilotos oficiales (es decir que tienen contratos con marcas) El resto son competidores que están con estructuras privadas.

Previamente se necesita terminar ”carreras de clasificación”, más que nada para aprender a usar el sistema de navegación “route book”, no cualquiera que sepa manejar una moto puede ingresar en una competencia de este nivel.

Con esta clasificación y 6 meses de anticipación se puede proceder a la inscripción del piloto.

De no contar con moto y un respaldo mecánico, hay equipos que brindan el alquiler de asistencia y elementos necesarios para poder competir.

De ahí ya pasando al tema económico, un presupuesto para correr un Rally Dakar en una buena situación, con un buen equipo de asistencia, moto en condiciones, más viáticos, inscripción y demás estamos tocando cifras entre 100 y 150 mil USD.

RS: El pasado Rally Dakar se disputó en Arabia Saudita, salvando las diferencias de paisajes y ecosistema con Argentina, ¿La falta de público y fanáticos se notó mucho?

KV: Es lo que más sentimos en este Rally Dakar, allá, primero que nada es una cultura muy diferente a la nuestra. “Son raros, están un poco locos” comenta entre risas y a modo de broma. La competencia no tiene la afición que tienen otros países como Argentina, Bolivia, etc. (Haciendo referencia a países del continente Sud Americano) A la gente mucho no le interesa la competencia en otras partes del mundo.

Recuerdo mi primer Rally Dakar (edición 2016), la largada era desde Buenos Aires donde la multitud de gente era impresionante y más aún la primera etapa llegando a Rosario de Santa Fé, recuerdo gente acampando en las provincias de Córdoba y Salta, a los costados de las rutas para poder vivir desde la primera fila el espectáculo. Se extraña mucho el cariño y el fanatismo del público.

RS: ¿Cómo es la competencia con tu hermano participando para otro equipo, sabiendo al grado de peligrosidad que él también se está exponiendo?

KV: Es difícil, lo hemos, y lo seguimos trabajando con nuestros psicólogos. En las carreras de Rally yo tengo una preocupación más que nada, el Rally es un deporte muy peligroso, que de un segundo a otro se puede cobrar una vida.

En caminos y situaciones extremas cuando vengo arriba de la moto, al atravesar estos terrenos tan difíciles, si vengo atrás de él, me quedo un poco tranquilo porque sé que los superó con éxito. Pero si vengo adelante, a medida que continuo mi navegación me quedo un poco inquieto, preocupado por su seguridad. Lo único que me interesa cuando completamos una etapa es su bien estar.

Un aspecto que debemos seguir trabajando.