El mal humor global golpea a los bonos argentinos en dólares, pero suben los ADRs

La caída en Wall Street impacta en los mercados globales y en los bonos argentinos en dólares, explicando la nueva suba del riesgo país. Sin embargo, las acciones locales se mantienen en alza con avances de hasta el 3%.

La bolsa porteña inicia la jornada en alza este miércoles 4 de septiembre ante perspectivas positivas para los activos locales en medio del mal humor de los mercados globales. Este viento de frente global golpea a los bonos argentinos nominados en dólares que extienden el rojo de la sesión previa, a diferencia de los ADRs que se mantienen positivos.

Milei apuesta a que el blanqueo de capitales ayude a la economía con el arribo de unos u$s35.000 millones que podrían volcarse a la producción, aunque en el plano político, el oficialismo transita una compleja coyuntura luego de una serie de derrotas en el Congreso, donde tiene amplia minoría.

En ese contexto, los bonos en dólares operan con mayoría de bajas encabezados por el Global 2038 (-2,2%), seguido del Bonar 2035 (-1,3%) y el Bonar 2041 (-1%). Así, el riesgo país medido por el JPMorgan sube por segunda vez al hilo en 1,70% a 1.492 puntos básicos.

«En términos de estrategia, consideramos atractiva la deuda ‘hard dólar’ con un ‘view’ de mediano plazo, en un contexto donde el Gobierno logre mantener la agenda de reforma, y avance en la normalización y desregulación de la economía», dijo Capital Markets Argentina.

«En lo que refiere a pesos, en un momento de incertidumbre dados los distintos escenarios para la salida del ‘cepo’ (controles cambiarios), consideramos la mejor alternativa reducir ‘duration’ hasta contar con mayores precisiones sobre el camino a seguir», agregó.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval gana un 1,78% a 1.766.147,46 unidades, tras perder un 1,11% en la sesión anterior y acumular un alza superior al 9% en las anteriores cinco sesiones de negocios. Se destacan las subas de Comercial del Plata (3%), Grupo Financiero Galicia (2,7%) y Central Puerto (2,2%). Cae hasta 1,6% Cablevisión Holding y -0,1% el Mercado de Valores.

«El Merval de Argentina encuentra algo de resistencia en máximos históricos, alrededor de los 1.750.000 puntos, pero aún así, la tendencia alcista a corto y medio plazo todavía se mantiene», dijo Alexander Londoño de ActivTrades.

Con Wall Street a la baja, los papeles argentinos que cotizan en EEUU suben hasta 2,8% encabezados por IRSA, seguido de Grupo Financiero Galicia (2,1%), Central Puerto (2,2%) y Edenor (1,4%). Mercado Libre, sin embargo, cae 0,1%.

La teoría de septiembre negro

No obstante, cabe recordar que existen varias teorías que sustentan que septiembre, históricamente, presenta un patrón negativo. Una de ellas sostiene que los traders, al regresar al trabajo después de las vacaciones de verano, reequilibran sus carteras en septiembre, aumentando el volumen de ventas y ejerciendo presión sobre los precios de las acciones.

Otra teoría sugiere que la emisión de bonos se incrementa en septiembre a medida que las vacaciones de verano llegan a su fin; estas ventas de bonos atraen dinero que, de otro modo, habría respaldado los precios de las acciones.

Otra explicación culpa a los fondos mutuos, cuyo año fiscal típicamente finaliza el 31 de octubre. Según esta teoría, los fondos cierran posiciones perdedoras en los últimos meses de su año fiscal por motivos fiscales.

Wall Street: el impacto en los bonos nominados en dólares

La reducción del riesgo país es crucial para el Gobierno en su intento de recuperar el acceso a los mercados de financiamiento voluntario. Sin embargo, este objetivo enfrenta numerosos desafíos, entre ellos la variabilidad en el humor de los mercados, como se evidenció en las últimas sesiones y a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimara el impacto del índice.

Este débil inicio del mes sigue a un agosto volátil, pero con un cierre positivo para los principales índices bursátiles, que se acercaron a sus niveles más altos históricos. Esta mayor turbulencia ha llevado a los inversores a adoptar una postura más conservadora, afectando a los activos considerados más riesgosos. Los bonos argentinos no han quedado exentos de esta tendencia, con un aumento del riesgo a 1.467 puntos básicos. El martes, los bonos sufrieron caídas generalizadas de entre el 2,5% y el 3%.

El equipo económico del Gobierno asegura que no hay urgencia para regresar a los mercados, dado que los pagos de deuda para el próximo año estarían cubiertos. No obstante, Caputo, aún no explicó claramente cómo se financiarán los vencimientos que superan los u$s10.000 millones con bonistas privados.

Aunque las cotizaciones han mejorado en las últimas semanas, la deuda argentina sigue mostrando dificultades para alejarse de la zona de 1.500 puntos básicos de riesgo país. Estos niveles complican el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales, del cual Argentina no ha sido parte desde principios de 2018.

El Gobierno espera que el blanqueo de capitales incremente la demanda de bonos en dólares, que forman parte de las opciones de inversión para quienes regularicen su situación. Uno de los bonos que ha ganado popularidad recientemente es la serie 3 del Bopreal, conocido como BPY26. Emitido por el Banco Central para los importadores, este bono vence durante la presidencia de Javier Milei, lo que podría proporcionar mayor certeza a los inversores sobre su cobro.

Por otro lado, el control cambiario sigue manteniendo una brecha relativamente alta. El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para evitar aumentos en los dólares financieros. Además del “dólar blend”, que destina un 20% del total de exportaciones al contado con liquidación, el Tesoro también ha vendido parte de los dólares adquiridos en los últimos meses para absorber pesos. En los últimos dos meses, estas ventas específicas habrían sumado unos u$s700 millones.