El mejor capítulo de «Los Simpson», según los expertos

La votación fue llevada adelante por tres expertos de la mítica tira de dibujos animados.

Difícil es ponerse de acuerdo a la hora de tener que elegir cuales son los mejores capítulos de Los Simpson, y más aún, poder elegir a uno como el mejor de todos los tiempos, un desafío que decidieron afrontar desde la revista Time, que reunió a tres de los mayores expertos de la «familia amarilla» para que decidieran entre todos cuáles eran los mejores capítulos de la extensa lista disponible.

Este prestigioso comité se conformó con el periodista John Ortved, autor de «The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History», Chris Turner, también periodista y autor de «Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation» y Ray Richmond, crítico de televisión y coautor de «The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family».

Tras deliberar y hacer una primera selección, tampoco nada sencilla, de diez capítulos que pasaron a la historia, los tres críticos decidieron darle el cetro de mejor capítulo de la historia de la serie a «Marge contra el Monorrail». Este capítulo forma parte de la temporada 4 de Los Simpson y fue emitido por primera vez el 14 de enero de 1993 en Estados Unidos.

Para quienes no recuerdan la trama de este episodio, el mismo comienza con una multa que se le realiza al multimillonario dueño de la planta nuclear de Springfield, el señor Burns, a pagar una multa de tres millones de dólares por vertir desechos tóxicos nucleares, por lo cual se realizó una asamblea en la ciudad para definir en que invertir ese dinero.

Fue en ese momento cuando un excéntrico empresario llamado Lyle Lanley, apareció frente a los ojos de todos para ofrecer un sistema de tren de alta velocidad que circulara por la ciudad, al que denominaba monorrail.

Sin embargo, Lanley no era más que un estafador que ya había estado en otras ciudades pequeñas para ofrecer el mismo servicio y las mandó a la ruina, algo que es descubierto por Marge durante el capítulo.