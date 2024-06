El microondas le quita valor nutricional a los alimentos: ¿mito o realidad?

El programa de noticias científicas SciShow estudió el tema y reveló la verdad detrás de esta incógnita.

El uso del microondas para calentar alimentos es una práctica común, pero también es objeto de debate sobre su impacto en el valor nutricional de los alimentos. ¿Realmente afecta de manera negativa? Un análisis de SciShow -programa de noticias científicas- desentraña esta cuestión.

El consenso científico es que el microondas sí altera el valor nutricional de los alimentos, pero no más que otros métodos de cocción como hervir u hornear. De hecho, según los estudios, el microondas puede ser más eficiente en la conservación de nutrientes. “Cuando cocinamos en el microondas se pierden menos nutrientes que al utilizar otros métodos que generalmente se consideran ‘mejores’, como hervir u hornear”, señalan los presentadores de SciShow.

El proceso de cocción en el microondas utiliza radiación electromagnética para calentar los alimentos. Las ondas afectan a las moléculas polares, como el agua, alineándolas con los campos cambiantes y generando calor. A diferencia del horno tradicional, el microondas incide sobre toda la superficie de los alimentos, calentando el exterior y el interior simultáneamente.

La preocupación por la pérdida de nutrientes es válida, pero no exclusiva del microondas. Al hervir, se pierden más nutrientes debido a la exposición prolongada al calor y la disolución en agua. Un estudio sobre el brócoli reveló que al hervirlo se pierde el 33% de la vitamina C, al sofreírlo un 24%, y al cocinarlo en el microondas solo un 16%. Cocerlo al vapor fue el método más eficaz, con una pérdida mínima de vitamina C. “Hirviendo el brócoli se perdía el 33% de la vitamina C; al sofreírlo, un 24%, mientras que al cocinarlo en el microondas solo se perdió el 16%”.

El microondas también permite una cocción más rápida, lo que es beneficioso para conservar las vitaminas sensibles al calor, como la vitamina C. “Es un hecho que los microondas consiguen calentar los alimentos con más rapidez… un tiempo de cocción menor permitirá que se conserven más vitaminas”.

En conclusión, el microondas, a menudo subestimado, se revela como un método eficiente y práctico para cocinar alimentos sin comprometer significativamente su valor nutricional. Así, se desmitifica la idea de que este electrodoméstico perjudica los nutrientes, posicionándose como una opción viable para una cocina saludable.