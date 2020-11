El misterioso “botón secreto” que escondió Apple en su nuevo iPhone 12

La compañía estadounidense realizó el pasado mes el lanzamiento de los nuevos smartphones e incluyó una inédita función. Durante el mes de octubre se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo teléfono de Apple, el tan ansiado y esperadoque pedían los fanáticos de la marca de la manzanita. Entre las novedades y herramientas incorporadas a los dispositivos, se destacan la capacidad de conectarse a redes 5G, procesador A14 Bionic, la pantalla de LEDs orgánicos (OLED) y lente Telephoto, de 12 MP.

El diseño del modelo trata de emular versiones anteriores como el iPhone 4 y 5. Sin embargo, una característica lo distingue de los smartphones restantes del fabricante californiano. La incorporación de un “botón secreto” generó expectativas en los usuarios que buscan sacar provecho a la nueva funcionalidad.

La característica, conocida como Back Tap, no es precisamente una tecla física que se encuentra en la parte posterior del teléfono sino que la misma superficie puede volverse táctil, adquiriendo varios usos y la posibilidad de ser personalizable. El sitio The Verge advierte que este nuevo cambio que incluyó el sistema operativo iOS 14 borra las fronteras entre el hardware y el software.

Esta opción debe ser activada desde el panel de accesibilidad de iOS 14. Con diversos gestos en aquella sección es posible abrir las notificaciones o el selector de apps, activar Siri, hacer una captura de pantalla, o desplazarse en aplicaciones y páginas web, entre otras alternativas.

The Verge comenta que la herramienta es “completamente invisible a simple vista, no funcional hasta que se la habilita a través del software, pero se le puede asignar la tara de abrir, interactuar o realidad casi cualquier tarea en el smartphone con un solo toque rápido”. En ese sentido, dicen que Back Tap es una herramienta ilimitada.

Tan novedosa se ha vuelto la opción, que incluso los propios dueños de los smartphones han pasado por alto la nueva funcionalidad. “¿Por qué nadie me aviso que puedo usar la cara posterior del iPhone para hacer cosas”, escribió una usuaria en Twitter.

Why nobody told me that I could tap on the back of my iPhone to do things?! pic.twitter.com/mPsYjIJDzV