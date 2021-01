El misterioso viaje de Victoria Donda en pleno escándalo

Escándalo | Audio: Victoria Donda le ofreció "anotar en un plan" a su empleada doméstica a cambio de que renunciara, tras no pagarle aportes jubilatorios durante 10 años y dejarla sin salario durante la pandemia. pic.twitter.com/L6TfK9O31M — Nexofin (@Nexofin) January 4, 2021

Tras la denuncia penal, la funcionaria partió y desde su entorno no especificaron el destino específico Luego de la, la presidenta del Inadi viajó al interior del país por reuniones de gestión aunque desde su entorno no bridaron detalles sobre la naturaleza de esta visita ni el destino de la ex diputada.El presidenterechazó la salida de Donda que algunos miembros del Frente de Todos solicitaron y argumentó que. La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo continuó hoy con sus actividades normalmente y emprendió este viaje de destino enigmático. Sobre el escándalo de las acusaciones de la empleada doméstica, los voceros de la funcionaria dijeron a La Nación que

Al día siguiente de que se viralizaran los audios que la vinculan con este hecho, Donde se defendió justificando que “todos los que ingresan al Estado lo hacen por cercanía”.