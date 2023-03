El momento en que Lacunza interrumpió a Tolosa Paz durante una entrevista: “Derrapan por la pendiente”

El extitular del Palacio de Hacienda respondió en A dos voces a las críticas que le hizo la ministra de Desarrollo Social, mientras estaba detrás de la escenografía.

En un nuevo duelo de modelos económicos, el extitular del Palacio de Hacienda,Hernán Lacunza, cruzó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz,detrás de la escenografía, después de dar una entrevista en A dos voces. El exfuncionario de Juntos por el Cambio criticó al Gobierno: “Cualquier evento siempre nos agarra con la guardia baja”, después de una serie de acusaciones que le hizo la exdiputada, como “el poco nivel de autocrítica”.

Lacunza se quedó detrás del decorado y escuchaba las duras críticas de Tolosa Paz, que lo chicaneó después de su entrevista: “En el capítulo del análisis de la realidad, le falta la responsabilidad de la pésima gestión y el endeudamiento inédito que contrajo Argentina”, dijo la funcionaria.

El exministro de Economía fue blanco de duras acusaciones de la titular de Desarrollo Social: “Venimos de un esquema totalmente diferente donde el ministro de Economía (Sergio Massa) asume las responsabilidades de los problemas económicos, pero está muy lejos de hacer lo que él hizo (por Lacunza) con el mercado”.

La funcionaria volvió a mencionar dos de las variables que suele usar el kirchnerismo por la crisis: “Nosotros no elegimos la pandemia ni la herencia de endeudamiento tremendo. Nos toca un tiempo muy complejo y no le sacamos el cuerpo. Debemos cumplir las metas fiscales, lograr el crecimiento y asumir que tenemos problemas como la inflación, que es el problema mayor”.

El cruce entre Hernán Lacunza y Victoria Tolosa Paz por la economía

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respondió a las críticas del extitular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, por la gestión económica (Foto: captura A dos voces).

Después de que Tolosa Paz dijera que “la sequía no era culpa” del Gobierno, Lacunza le respondió: “El problema no es la sequía. Cualquier evento siempre nos agarra con la guardia baja y es un problema sistémico. Este Gobierno perdió reservas en toda su gestión, es un problema interno, no es que no se generan dólares”.