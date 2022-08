El mundo pide legumbres y Argentina lo aprovecha: exportaciones a 50países por US$200millones en 6meses

El rubro vende al exterior el 60% de su producción, y entre enero y junio de este año ingresó un 85% más de dólares que en el mismo período de 2021. La demanda global por estos alimentos se ha incrementado y se prevé que en el futuro se intensifique esta tendencia, pero en nuestro hay complicaciones que anticipan reducción en las superficies de siembra.

Las ventas externas de porotos, arvejas y garbanzos pasaron de US$ 109,13 a US$ 202,32 millones en el último año. (Foto: Adobe Stock)

El ingreso de dólares por exportaciones de legumbres creció 85,39% interanual en el primer semestre, al pasar de US$109,13 a US$202,32 millones entre porotos, arvejas, garbanzos y lentejas argentinos que compraron 50 países, según informaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Respecto de las lentejas, directamente no se exportaron cantidad significativas en el primer semestre de 2021, mientras que este año el país sumó más de US$7 millones en ese producto. El garbanzo totalizó US$ 14,15 millones en el 2021, la mitad del valor mostrado en 2022. En tanto que los porotos, en todas sus variedades, produjeron US$ 87 millones en los 6 primeros meses de 2021, un 32% inferior al volumen actual”, describió el reporte elaborado por Agustina Peña, Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada.

Según datos de la Cámara Argentina de Legumbres de la República Argentina (CLERA), el consumo promedio de estos alimentos en el mundo es de aproximadamente 8 kilos per cápita, mientras que el de Argentina alcanza apenas 800 gramos por habitante, siendo las lentejas las que acumulan el 60% de ese valor.

Es por esto que el complejo argentino presenta “un fuerte sesgo exportador”, volcando al mercado externo más del 60% de lo producido, a más de 50 países del mundo, aunque con variaciones según la especie.

Los granos que más se destacan en este complejo son: porotos, garbanzos, arvejas y lentejas. La producción de las mismas se concentra en la zona centro y el noroeste del país, abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. La actividad involucra más de 3726 explotaciones, en las 4 especies mencionadas.

“Este sector representa un importante punto de referencia para las economías regionales y es por eso que algunos de los productos del complejo, como es el caso de las arvejas, desde el 2020 ya no tributan derechos de exportación”, detalló el reporte.

Porotos y sus distintos tipos

En Argentina, el cultivo de porotos es el más importante dentro de la producción de legumbres y se encuentra localizado en el NOA, siendo Salta la principal provincia productora.

Esta actividad se encuentra orientada casi en un 95% a la exportación, debido a que el consumo interno es de sólo 120 gramos per cápita al año, y se realiza principalmente de otoño a invierno, coincidiendo con los meses en los que se obtiene la cosecha.

“A diferencia de lo que sucede con los demás productores de porotos a nivel mundial, en donde éstos son también los principales consumidores, Argentina posee la ventaja de ser uno de los principales exportadores del hemisferio sur mientras que los principales abastecedores del mercado mundial, y nuestros más importantes competidores, se encuentran en el hemisferio norte. Ello le otorga al país una posición estratégica en el conclave global”, explicaron desde la BCR.

Los destinos a los que se envía esta legumbre suman más de 27 países. Los más abultados volúmenes se dirigen hacia Turquía, España, Argelia e Italia. Luego le siguen en importancia los comercializados con Brasil, Portugal, Chile e Israel, y por último Estados Unidos, Japón y varios países de la Unión Europea.

Arvejas y garbanzos

El segundo cultivo más importante del sector es la arveja verde, con un dinamismo comercial y productivo cada vez más atractivo. Durante el primer semestre del año, un dato interesante fue lo que sucedió con las ventas externas desagregadas por mes. “El mayor comprador de arvejas argentinas en lo que va de este año es Venezuela, cuyo país realizó compras en febrero por un total de 35,3 millones de kilos, que equivalen a más de US$16 millones, y a nivel semestral adquirió 60,7 millones de kilos, lo que simboliza en dólares FOB unos 23,2 millones, representando este comprador el 55% del valor exportado en el cultivo verde”, detalló.

En referencia al garbanzo en este primer semestre, el cultivo se ha exportado a más de 10 países, siendo los más relevantes compradores, en términos de divisas y volumen, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, con US$5,1 millones y US$4,5 millones, respectivamente.

Es decir que de los US$28 millones que exportó Argentina en la primera parte del 2022, un 34% de la producción de garbanzos se destinó a la región de Asia del Sur y el Golfo Pérsico. El resto de las exportaciones se dividió entre naciones de América del Sur y Europa.

Crecimiento de la producción

Argentina es un productor mediano de legumbres, con aproximadamente 600 mil hectáreas cultivadas y más de 660.000 toneladas proyectadas de producción, para un mercado internacional de 68 millones de toneladas de producción y 12 millones de comercio entre los países.

“Si consideramos los últimos años, la producción del complejo en nuestro país presenta una tendencia positiva. Según el siguiente cuadro, la producción estimada para el ciclo 2021/22 de arvejas, garbanzos y lentejas resulta 58% superior al inmediato anterior. Nos encontramos en un escenario de crecimiento en todos los cultivos y en todos los indicadores, lo que suma optimismo al mercado de este complejo”, detalló.

En el ciclo 2021/22, el área cubierta por arvejas fue de 112.000 hectáreas, 86.000 implantadas con garbanzo, y 40.000 con lenteja. La producción alcanzó las 297.000 toneladas, 102.000 y 72.000, respectivamente. “Respecto del poroto, aun no se cuenta con la información definitiva de la campaña actual”.

Particularmente, la campaña 2020/21 se caracterizó “por condiciones climáticas bastante desfavorables”, tanto por fenómenos de sequías, temperaturas bajas y heladas, durante el momento clave de la siembra y buena parte del ciclo de cultivo, en especial para las especies de invierno.

Lo que se espera para la nueva campaña

“Según fuentes privadas, este año la campaña 2021/22 de porotos no ha sido para nada satisfactoria. En este sentido, la cosecha de la legumbre del norte se estima que será inferior en casi 80.000 toneladas”, señalaron los especialistas.

“El año anterior se exportaron aproximadamente 15.000 toneladas de poroto blanco, desde junio que arranca la campaña hasta mayo de este año; y se espera que desde junio de hasta mayo del próximo año no se exportarán más de 130.000 toneladas, por lo que la baja en el volumen será muy significativa”, indicaron.

Por otro lado, respecto de la campaña 2022/23 de arvejas y de garbanzos, se estima que en ambos cultivos serán ampliamente reducidas las hectáreas sembradas, hasta un 50%, comparado con los valores arrojados en el ciclo actual.

“Afortunadamente, los precios del mercado mundial se han incrementado, por lo que se espera que el ingreso de divisas a nivel total compense la caída cuantiosa en la superficie a cultivar”, indicaron.

Según señaló la BCR, además hubo “un cambio significativo” en los canales de destino donde Argentina exporta habitualmente e incrementó en los últimos años; y esto también es debido “a la influencia de los obstáculos acaecidos en la región del Mar Negro, ya que representa un importante punto de comercialización de legumbres siendo Rusia y Ucrania, por ejemplo, los responsables del 22% de la exportación de arvejas a nivel mundial”.

“Esto significa que frente a las oportunidades de mercado, la producción argentina y las nuevas posibilidades de diversificación de los envíos producen un atractivo interesante para la promoción y crecimiento del complejo argentino”, concluyó el análisis.